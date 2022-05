Někteří uživatelé T-Mobile mají na iPhonech chybu eSIM

Včera odpoledne, BloombergMark Gurman tweetoval o problémech, které mají někteří zákazníci T-Mobile na svých iPhonech. Konkrétně některé linky aktivované eSIM byly náhle deaktivovány z iMessage a FaceTime bez jakéhokoli způsobu, jak znovu aktivovat linku se základními komunikačními službami společnosti Apple.

Problém lze vyřešit dvěma způsoby, jedním z nich je odebrat eSIM a znovu zaregistrovat účet na iPhone. Dalším je jít do obchodu T-Mobile a aktivovat a nainstalovat fyzickou SIM kartu, abyste znovu aktivovali iMessage a FaceTime.

Dalším řešením, které někteří uvedli, je odebrání účtu eSIM z iPhone a jeho opětovné nastavení. Ale to je pro většinu lidí složité a nemělo by se to dělat vůbec. Neschopnost odesílat a přijímat texty zjevně není ideální. Ne „to prostě funguje“.

– Mark Gorman (@markgurman) 19. května 2022