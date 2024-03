Webb objevuje ingredience alkoholu a octa kolem dvou mladých hvězd

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Astronomové pomocí vesmírného teleskopu Jamese Webba objevili běžné chemické složky nalezené v octu, mravenčích žihadlech a dokonce i margaritách kolem dvou mladých hvězd. NASA.

Složité organické molekuly, které pozorovali pomocí středního infračerveného přístroje vesmírné observatoře, zahrnovaly kyselinu octovou, složku octa, a etanol – běžně známý jako alkohol.

Tým také našel stopové molekuly kyseliny mravenčí, která způsobuje pálení spojené s bodnutím mravenců, a také oxid siřičitý, metan a formaldehyd. Vědci se domnívají, že sloučeniny síry, jako je oxid siřičitý, mohly hrát klíčovou roli na rané Zemi, což nakonec připravilo cestu pro vznik života.

Nově objevené částice byly pozorovány jako ledové sloučeniny obklopující IRAS 2A a IRAS 23385, dvě protohvězdy nebo hvězdy tak mladé, že ještě nevytvořily planety. hvězdy Vznikají z vířících oblaků plynu a prachuMateriál zbylý po formování hvězd dává vznik planetám.

Protohvězda IRAS 23385 se podle odhadů nachází 15 981 světelných let od Země v Mléčné dráze. Předchozí hledání.

Nové pozorování zajímá astronomy, protože molekuly objevené kolem hvězd by mohly být klíčovými složkami potenciálně obyvatelných světů a tyto složky by mohly být začleněny do planet, které se pravděpodobně nakonec vytvoří kolem hvězd.

Vesmír je plný těžkých kovů, prvků a chemických sloučenin vytvořených a uvolněných výbuchy hvězd v průběhu času. Chemické prvky se zase spojují v oblacích, které tvoří další generaci hvězd a planet.

Na Zemi umožnila správná kombinace prvků vznik života, a jak kdysi řekl slavný astronom Carl Sagan: „Jsme vyrobeni z hvězdných věcí.Astronomy ale dlouho zajímalo, jak běžné jsou prvky nezbytné pro život v celém vesmíru.

Dříve vědci pomocí webu objevili druhy Led složený z různých prvků v chladném tmavém molekulárním oblakuMezihvězdná hmota plynu a prachu, kde se mohou tvořit molekuly vodíku a oxidu uhelnatého. Husté shluky v těchto oblacích se mohou zhroutit a vytvořit protohvězdy.

Detekce složitých organických molekul ve vesmíru pomáhá astronomům určit původ molekul i původ jiných větších kosmických molekul.

NASA/ESA/CSA/L. Hostac Webbovy objevy odhalily jednoduché a složité molekuly, které by mohly být použity k vytvoření potenciálně obyvatelných světů.

Vědci se domnívají, že složité organické molekuly vznikají sublimací ledu ve vesmíru nebo procesem, při kterém se pevná látka mění v plyn, aniž by se nejprve stala kapalinou, a Webbův nový objev poskytuje důkazy této teorie.

„Tento objev přispívá k zodpovězení jedné z dlouhodobých otázek v astrochemii,“ uvedl ve svém prohlášení Will Rocha, vedoucí týmu James Webb Small Protostar Observations Program a postdoktorandský výzkumník na Leiden University v Nizozemsku. „Jaký je původ komplexních organických molekul, neboli COM, ve vesmíru? Vznikají v plynné fázi nebo v ledu? Objev COM v ledu naznačuje, že chemické reakce v pevné fázi na površích studených prachových zrn mohou vytvářet složité typy molekul.“

Studie podrobně popisující nové nálezy protohvězdy byla přijata k publikaci v časopise Astronomie a astrofyzika.

Pochopení formy, kterou mají složité organické molekuly, může astronomům pomoci lépe porozumět způsobům, jakými jsou molekuly začleňovány do planet. Složité organické molekuly uvězněné ve studeném ledu by se nakonec mohly stát součástí komet nebo asteroidů, které se srazí s planetami a v podstatě poskytují složky, které mohou podporovat život.

Chemikálie nalezené kolem protohvězd mohou odrážet ranou historii naší sluneční soustavy, což astronomům umožňuje zahlédnout, co tam bylo, když se formovalo Slunce a planety, které kolem něj obíhají, včetně Země.

„Všechny tyto molekuly by se mohly stát součástí komet, asteroidů a nakonec i nových planetárních systémů, když je ledový materiál transportován dovnitř do planetárního disku, jak se vyvíjí hvězdný systém,“ řekl Ewen van Dischhoek, profesor molekulární astrofyziky na Leiden University a spol. -autor studie. Univerzita v prohlášení. „Těšíme se, že budeme v nadcházejících letech sledovat tuto astrochemickou cestu krok za krokem s dalšími údaji Webb.“

Tým věnoval své výzkumné závěry studii spoluautora Harolda Lennartze, který nečekaně zemřel v prosinci krátce poté, co byl článek přijat k publikaci.

Lennartz, který vedl Leiden Astrophysical Laboratory a koordinoval měření použitá ve studii, byl podle prohlášení centra „světovým lídrem v laboratorních studiích plynných a ledových částic v mezihvězdném prostoru“. Leidenská univerzita.

Říká se, že byl nadšený daty, které Webb dokázal zachytit, a tím, co by výsledky mohly znamenat pro astrochemický výzkum.

„Harold byl obzvláště potěšen, že laboratorní práce na misích COM by mohla hrát důležitou roli, protože to trvalo dlouho, než jsme se sem dostali,“ řekl Van Dyschock.