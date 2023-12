Nová verze Link’s Awakening vám umožní oddálit, abyste viděli celý ostrov

Anonymní fanoušek a inovátor Nintendo znovu vytvořil klasickou hru Game Boy The Legend of Zelda: Link’s Awakening Se zvratem, který ji odděluje od oficiálního remasteru z roku 2019. Nová širokoúhlá verze pro Windows přidává podporu vysoké snímkové frekvence a umožňuje oddálit zobrazení větší části – nebo dokonce celého – Koholint Island. Ale hra nemusí trvat dlouho, protože Nintendo má ve zvyku rozdrtit fanouškovské hry, které porušují autorská práva, i když jsou láskyplně navrženy a nabízeny zdarma, jako je tato.

spatřen na × (vedle A Psaní podle žebrovaný), Awakening Link DX HD je milostný dopis k originálu z roku 1993 a jeho opětovnému barevnému vydání z roku 1998. Neoficiální port znovu vytváří zkroucenou verzi Zeldy s podporou 120 snímků za sekundu (FPS), kterou vývojář popisuje jako přidání „bezpříkladné plynulosti“.

Port homebrew se také zbaví původních přechodů, které vyvolaly novou obrazovku pokaždé, když jste se přesunuli na další obrazovku (starý styl Zelda). V této verzi se kamera hladce pohybuje, když Links putuje po ostrově, což, jak si myslíme, nebylo pro nejmenovaného tvůrce jednoduchým úkolem.

Linksawakeningdxhd/itch.io/Nintendo

Úroveň přiblížení, která je k dispozici v nabídce nastavení ve hře, vám umožní přejít na měřítko 1:1, poloviční nebo třetí pixel, což vám umožní zobrazit celý ostrov najednou. Ani toto není pevná perspektiva. Každá viditelná sekce je plně aktivována (jako by na ní byl původně Link) a hemží se nepřáteli. Můžete se pohybovat po rozsáhlých scénách, máchat mečem na Moblins a hledat další misi, aniž byste se museli zastavit a vrátit se na statickou mapu hry.

Vývojář hry anonymně zveřejnil milostný dopis z 90. let, který je pravděpodobně (alespoň na nějakou dobu) chránil před právním týmem společnosti Nintendo. 24 MB Awakening Link DX HD on Zdarma ke stažení na itch.ioAle nespoléhali bychom na to, že tam zůstane mnohem déle. Ať tak či onak, na úryvek z hraní se můžete podívat ve videu níže.