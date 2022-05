Divoká hra Rangers končí ve Windsoru

WINDSOR – Kitchenerův zápas o Popelku skončil.

Stateční sedmí Rangers, kteří hráli spoiler proti London Knights v prvním kole kvalifikace, nedokázali udržet své kouzlo proti nasazeným Windsor Spitfires a byli vyřazeni z následující sezóny.

Finále přišlo v sobotu večer těsnou prohrou 3:2 s centrem WFCU v pátém zápase semifinále Západní konference Best of Seven.

„Právě teď je to jasně páchnoucí,“ řekl Mike McKenzie, generální manažer a hlavní trenér v Kitchener. „Nikdy není snadné pro vaši sezónu skončit. Ty pocity jsou nové. Ale když si z toho vezmete pocity a ohlédnete se za celým rokem a za tím, jak daleko jsme se dostali, jsem na skupinu tak hrdý.“

Rangers se v sobotu v polovině zápasu ujali vedení 2:0, ale nedokázali udržet Spates, kteří se shromáždili ke třem gólům, aby vedli vítězství a postoupili do vedení konference proti Flint Firebirds.

Mezitím se Hamilton Bulldogs utkají se North Bay ve finále Východní konference OHL.

Kolem brankáře Pavla Kagana se po střetu zhroutila skupina pochopitelně zdevastovaných Rangers. Český brankář zase předvedl 40 nutných zákroků proti nejúčinnějšímu útoku OHL.

Přes led to byla jiná scéna.

Spitfires byli nadšeni, když slavili vítězství v sérii útokem na Matta Onusku, rodáka z Waterloo. Brankář získaný v mezisezónní dohodě s Londýnem zastavil 30 střel, včetně šílenství na poslední chvíli s Kaganem na lavičce o útočníka navíc.

Obránce Andrew Perot vstřelil v polovině třetího poločasu vítězný gól jednorázovou důraznou hrou.

„Bylo to skvělé turné,“ řekl MacKenzie. „Našli jsme způsob, jak se dostat do druhého kola a udělat trochu hluku. Bylo vzrušující být součástí a hráči si zaslouží velkou pochvalu za to, že se do toho pustili.“

Rangers míří vysoko a chtějí se stát prvním sedmým nasazeným týmem, který postoupí přes druhé kolo play off, od té doby, co se liga v roce 1999 přesunula do současného formátu 16 týmů.

Fanouškům Kitcheneru dali brzy naději, když porazili úhlavní rivaly London Knights v sedmi zápasech v emotivní sérii čtvrtfinále Západní konference. Bylo to teprve sedmé za posledních 23 let, kdy sedmý nasazený vyřadil tým na druhém místě.

Kitchener zmařil nejlepšího obránce Londýna a zastavil kapitána základní části OHL Lukea Evangelistu jen ze dvou bodů v sérii.

To samé se nedá říci o Windsor Stadium Wyatt Johnstonovi, mistru bodování OHL.

Výběr týmu Dallas Stars do prvního kola se probojoval s Rangers a v semifinále vyhrál tři zápasy ze čtyř bodů, přičemž zápas zakončil se 16 body z 23 branek Windsoru v pěti zápasech.

Silné starty nebyly pro Rangers nikdy problémem.

Postoupili po prvním poločase ve čtyřech z pěti zápasů. Chránit tyto vedení byl problém, zvláště ve druhých třetinách, kdy Windsor přehrál Kitchenera 14-2.

Windsor porazil Kitchener 6-5 v hře 1 a poté prohrál 4-2 ve hře dvě. Spits zaznamenali ve 3. hře nevyrovnanou výhru 6-2 a Rangers zdvojnásobili 6-3 ve 4. hře v Aud, aby uškrtili řetěz.

promující rangery

Sobotní zápas znamenal konec minimálně tří Rangers.

Veteráni Michael Petzian, Navrin Mutter a Justin Nollet vypadli z ligy, zatímco Kagan se mohl stát profesionálem.

Petizian se zúčastnil pátého kola v roce 2017 a hrál pět sezón s Rangers. Nebýt vymýcení epidemie v minulé sezóně, mohl skončit třetí v historii týmu ve všech odehraných zápasech.

Jak to tak je, měl na sobě 230 zápasů základní části a nakonec zachránil své maximum tím, že v této sezóně vedl klub v bodování s 34 góly a 37 asistencemi.

Petizian je tichý kluk, který šel příkladem a v play off nesl tým na zádech.

Nolet byl skvělý nález od McKenzieho a přišel k Rangers na mimosezónní smlouvu se Sarniou Stingovou, aby si vybral v osmém kole draftu, což nyní vypadá jako trapná jednostranná dohoda ve prospěch Kitchenera.

Rodák z Mississauga byl získáván pro své odborné znalosti a stal se jedním z nejspolehlivějších brankářů týmu a zaznamenal jedny z největších minut v týmu.

Mutter se také připojil k Rangers prostřednictvím výměny v rámci swapu, který poslal Arbera Xhekaje do Hamilton Bulldogs před termínem výměny v OHL na začátku ledna.

Kitchener chtěl přivést zpět veterána s nějakým jamem zpět do obchodu, který by nahradil Xhekajovu fyzickou hru, a Motter nezklamal.

Potenciální Nashville Predators předvedli zvučné kontroly a byli dostatečně všestranní, aby hráli v horní řadě nebo v kontrolní roli.

Cajan byl jediným výběrem týmu (41) v draftu Canadian Hockey League Import 2020.

S týmem měl debutovat už v minulé sezóně, ale celý program byl kvůli pandemii zrušen.

Jeho čísla v běžné sezóně – 3,61 gólu proti a 901 zákroků – neskáčou ze stránky, ale neříkají celý příběh. Český reprezentant skončil v lize čtvrtý (1566) a zachránil se (1406), přestože odehrál pouze 44 zápasů.

OHL nesleduje ukládání zvýrazněných válců, ale pokud by tomu tak bylo, Cajan by byl blízko nebo na začátku seznamu.

„Bude nám dlouho chybět,“ řekl MacKenzie. „Je to těžké nebo drsné. Všichni jsou to skvělí kluci, kteří půjdou vpřed a dokážou skvělé věci, tím jsem si jistý.“

Kitchener by mohl v příští sezóně přivést zpět tři brankáře, šest obránců a 13 útočníků. A tento seznam nezahrnuje žádné z letošních výběrů draftu, nové importované hráče ani mnoho draftovaných amerických lídrů, kteří zatím hrají jižně od hranic.

Míle nasbírané z posezónního období týmu pro příští rok jen prospějí.

„Myslím, že je to obrovské,“ řekl McKenzie. „Je to zkušenost, kterou nemůžete vložit do tréninku nebo na ni cvičit. Je to praktická a realistická zkušenost. Existuje jen jeden způsob, jak ji získat, a to zúčastnit se. Myslím, že je to opravdu přínosné pro jejich rozvoj a nás může v budoucnu jen zlepšit.“

Windsor 3, Kitchener 2

První období

1. Kitchener, Sop 1 (Nolette, Rykopf) 5:13

2. Kitchener, Howlett 1 (Mumbler, Swik) 16:41

tresty: Zidlický, Kit (hrubování), O’Flaherty, Wsr (hrubování) 2:29, Henault, Wsr (hrubování), Swick, Kit (hrubování), Valade, Kit (křížová kontrola) 10:05, Abraham, Wsr (řezání ) 13:57, DeAngelis, Wsr (hrubování), Serpa, Kit (hrubování), Perrott, Wsr (hrubování)

druhá perioda

3. Windsor Hinault 3 (Johnston, Quill) 11:35

4. Windsor, Renwick 2 (Abraham, D’Amico) 19:14

tresty: Mumbled, Kate (vazba) 5:56, Valadi, Kate (oprava slepého) 17:04

třetí perióda

5. Windsor, Bejrút 5 (Johnston, Hinault) 10:04 (AM)

tresty: Renwick, Wsr (řezání) 1:02, Bejrút, Wsr (hrubování), Martin, Kate (hrubování) 5:04, mumlání, Kate (pozastavení) 9:17

Fotbalová branka: Kagan, Kate (L3-4-0-0), Onuska, Wesser (W8-2-1-0)

Střela na branku

Skupina: 13-4-15 = 32

Wsr: 13-20-10 = 43

recenzent: Drew Jackson, Morgan McPhee

Muži písma: Scott Lawson a Andre Groegro

Přítomnost: 4,470

Podíl: