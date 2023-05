Aaron Brown skončil třetí na 200 m na úvodním podniku Diamantové ligy v Dauhá

Kanaďan Aaron Brown nesl dynamiku minulé sezony Diamantové ligy.

Třicetiletý rodák z Toronta skončil třetí v běhu na 200 m mužů na pátečním zahajovacím mítinku v katarském Dauhá a získal druhé místo ve finále 2022 v Curychu.

Brown překročil čáru za 20,20 sekundy za dvojicí Američanů. První skončil mistr světa na 100 metrů Fred Curley s časem 19,92 sekundy, zatímco Kenny Bednarik, který bral stříbro na Světovém poháru 2022 a OH 2021, byl opět druhý s časem 20,11 sekundy.

„Čas nebyl skvělý, ale třetí místo je dobré,“ řekl Brown, který zajel rekord v kariéře na vzdálenost 19,95 sekundy. „Závod jsem běžel dobře, ale na konci jsem remizoval. Celkově to byla dobrá noc.“

Kanadský olympijský vítěz Andre de Grasse skončil šestý s časem 20,35 sekundy. Čas pokračuje pomalým startem pro 28letého Markhama, Ont., který minulý víkend skončil sedmý na mítinku v Botswaně. Brown skončil ve stejném závodě druhý.

Curley popsal Dauhá jako „odpočinkový“ závod, ale dodal, že s narůstající sezónou je stále na čem pracovat.

„Nejdůležitější je vyhrát, a to se mi povedlo. S konkurencí jsem byl spokojený, bylo to dobré. Kluci se mnou bojovali,“ řekl.

V závodě na 100 metrů žen doběhla Američanka Sha Carey Richardsonová k vítězství v poslední třetině závodu a vytvořila rekord 10,76 sekundy.

„Jsem tak požehnán a vděčný. Cítím se v míru. Všechno, co dělám, je to, co dělám nejlépe, a jsem nadšený, že to dělám,“ řekl Richardson, který byl během olympijských her v Tokiu suspendován poté, co měl pozitivní test na konopí.

Američanka Tory Bowieová, bývalá mistryně světa, která zemřela začátkem tohoto týdne ve věku 32 let, dříve držela světový rekord 10,80 sekundy, který byl stanoven v roce 2016.

Richardson (23) předčil zlatou medailistku světa na 200 metrů Shericku Jacksonovou z Jamajky, která skončila druhá za 10,85 sekundy, a Angličanku Dinu Asher-Smithovou, další bývalou mistryni světa, která doběhla třetí za 10,98 sekundy.

„Celým smyslem mé sezóny je závodit proti nejlepším, a to se mi dnes večer povedlo,“ řekl Asher Smith. „Jsem opravdu spokojený se svým závodem, třetí místo je dobrý začátek a nastal správný čas.“

Alesha Newman (28) z Owens State skončila osmá ve skoku o tyči žen poté, co nezvládla vzdálenost 4,55 metru.

Ve skoku vysokém mužů Django Lovett ze Surrey v Britské Kolumbii minul každý ze svých prvních tří skoků dlouhých 2,15 m a byl vyřazen v prvním kole soutěže.

Třicetiletý Lovett skončil v loňském finále Diamantové ligy třetí a má nejlepší skok v kariéře 2,33 metru.

Mezitím Ind Neeraj Chopra a Keňanka Faith Kipyegon, olympijští vítězové v hodu oštěpem na 1500 mužů a žen, zahájili obhajobu svého titulu v Diamantové lize vítězstvím v každé z nich.

Chopra svým prvním pokusem nastavil kurz soutěže, i když byl zklamaný z hodu, světový náskok 88,67 metru.

Jakub Vadelic, stříbrný medailista z Tokia, byl opět druhý, jen čtyři centimetry na Chopru.

V posledním večerním podniku se Kipyegonová stala pátou atletkou, která dosáhla světového prvenství, když trať na 1500 m dokončila za tři minuty, 58,57 sekundy, aby porazila etiopské duo Deribe Weltegye, která skončila méně než sekundu, a Ferweni. Ahoj.