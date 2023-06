Zuřivá kočka byla nalezena ve čtvrti Wake Forest, kde bylo zbito šest lidí a pes

Wake Woods, NC Šest lidí se nakazilo vzteklinou ve čtvrti West Wake Forest, podle tiskové zprávy Wake County.

Kraj uvedl, že toulavá kočka měla pozitivní test.

Wake County Health and Human Services a Wake County Animal Services uvedly, že žena v úterý zavolala na tísňovou linku 911, aby nahlásila kočku z želvoviny uvězněnou v oblasti u Great Woods Road ve Wake Forest, poblíž silnic Durham a Creedmoor.

Žena říká, že kočka vylezla na její balkón, poškrábala ji a kousla, a zavolala zvířecí službu.

Zvíře bylo v karanténě, kde později zemřelo.

Toulavé kočce bylo vystaveno také pět dalších lidí a pes.

Každá osoba okamžitě zahájila léčbu kvůli expozici vzteklině a pes dostal preventivně posilovací dávku proti vzteklině.

„Abychom ochránili naši komunitu, je důležité, aby obyvatelé zůstali informováni o případech, jako je tento, kvůli možnosti expozice,“ řekla Dr. Jennifer Federico, ředitelka Wake County Animal Services. „Buďte prosím opatrní a nepřibližujte se k neznámým zvířatům. Pamatujte: buďte v bezpečí, buďte informováni.“

Předpokládá se, že chycená divoká kočka pocházela z kolonie divokých koček, které žijí za nedalekým obchodem s potravinami u Old Creedmoor Road. Pokud někdo přijde do kontaktu s těmito kočkami, doporučujeme mu, aby kontaktoval Wake County Health and Human Services Infectious Disease Program na čísle 919-250-4462.

Každý, kdo uvidí zvíře chovat se neobvyklým způsobem, je vyzýván, aby kontaktoval úředníky pro kontrolu zvířat. Postupujte prosím podle následujících pokynů: