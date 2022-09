Co bude dál s měsíční raketou NASA?

Během několika příštích dnů budou inženýři NASA zkoumat únik vodíku, který způsobil start lunární rakety při sobotním druhém pokusu o start, a potřebují zjistit, zda mohou zapracovat na problému s těsněním, když se vstřikuje podchlazené palivo. v raketě na platformě nebo jakmile je vrácena do budovy montáže vozidla. Související: Pokus o spuštění Artemis 1 byl vymazán po zjištění úniku; Další pokus přijde v říjnu a oba weby mají své výhody i výzvy. „Existuje riziko proti obchodu s rizikem. Když to děláte na polštáři, jste vystaveni podmínkám prostředí a k tomu potřebujeme vybudovat environmentální kryt. Pokud to uděláme v budově Vehicle Assembly Building, Vehicle Assembly Building je environmentální kryt,“ řekl Mike Sarafin, manažer mise Artemis NASA. Bez ohledu na únik musí být systém resetován ve VAB, než bude možné provést další pokus o start. Program je zaměřen na testování rakety SLS a kosmické lodi Orion, která bude nést astronauty. I když na palubě nejsou žádní lidé, shromážděná data jsou nezbytná pro bezpečnost, když čtyři astronauti sedí na 322 stop vysoké lodi SLS.“ Existuje pochopení, i když jsou lidé zklamaní. Vím, že lidé chápou, že to jsou věci, kde je bezpečnost na prvním místě. Někdy prostě musíte udělat rozhodnutí o odkladu, řekla Julie Brissettová z Floridského vesmírného institutu na UCF. Takže prozatím bude zpoždění záviset na pokroku dosaženém při opravě netěsného těsnění. Že křoviny jsou součástí procesu. „Půjdeme, až bude připraven. Do té doby nepoletíme, zvláště teď, na zkušební let, protože budeme tlakově testovat a testovat tento tepelný štít a ujistit se, že je zdravý, než na něj postavíme čtyři lidi.“ V současné době nepředstavuje žádné riziko pro budoucí plán mise Artemis: Artemis II je stále naplánován na rok 2024 a Artemis III je stále nastaven na rok 2025. „Dvě loupání stojí mnohem méně než selhání,“ řekl Nelson. Konference po sobotním rubu:

