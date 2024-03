Propuknutí spalniček ohrožuje status USA kvůli „eliminaci“ viru

Celostátní propuknutí spalniček vyvolalo obavy, že Spojené státy riskují ztrátu svého statutu země, kde byla nemoc eliminována, což je rozdíl, který trvá od roku 2000.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo k minulému týdnu potvrzeno 41 případů spalniček v 15 státech a New Yorku. To již přivádí národ na správnou cestu k dokonalosti práce Celkový počet případů zjištěných v roce 2023 je 58.

„Myslím, že rok nezačal zrovna skvěle. A rozhodně si myslím, že panují obavy, že tento trend bude pokračovat a že uvidíme více případů. Je to ještě brzy, ale myslím, že je to důvod k obavám,“ řekla Sarah Limová, lékařka na infekční onemocnění a členka Infectious Diseases Society of America.

Velká část pozornosti o případech spalniček se soustředila na Floridu, kde bylo dosud zjištěno 10 případů ve dvou okresech.

Případy však byly potvrzeny také ve státech včetně Arizony, Kalifornie, Georgie, Indiany a Marylandu.

Když bylo floridské ministerstvo zdravotnictví kontaktováno s žádostí o komentář, uvedlo v prohlášení: „Zatímco podrobnosti o epidemiologických vyšetřováních jsou důvěrné, mnoho médií šíří nepravdivé informace a politizuje tuto epidemii.

Oddělení potvrdilo, že navzdory nízké proočkovanosti na celostátní úrovni dostalo nejméně 97 procent studentů základní školy Manatee Bay, kde bylo letos na Floridě zjištěno nejvíce případů spalniček, alespoň jednu dávku vakcíny.

Koncentrace případů na Floridě ve školách, stejně jako reakce floridského generála Josepha Ladapa na vypuknutí epidemie, vyvolaly zvýšenou pozornost. Ladapo v dopise rodičům doporučil ponechat neočkované děti doma po dobu tří týdnů, jak radí CDC, ale nenařídil to.

CDC doporučuje, aby lidé, kteří nemají imunitu vůči spalničkám, se izolovali po možné expozici po dobu 21 dnů. Státní zástupkyně státu Florida Debbie Wasserman Schultz (D) uvedla Ladabův dopis jako důvod pro jeho odvolání z úřadu.

Ladapo ve svém dopise citoval „vysokou míru imunity v komunitě“ jako součást důvodu, proč stát nepožaduje, aby neočkovaní studenti zůstali doma. Tato vysoká míra proočkovanosti dává Spojeným státům status národa s eliminací spalniček, ale pokud budou epidemie podobné té na Floridě pokračovat, odborníci se obávají, že by se to mohlo změnit.

„Jakmile tento status ztratíte, znamená to pouze, že případy jsou přenášeny lokálně, nejsou importovány. Už jsme v této situaci, kdy máme lokální přenos, a pokud to bude pokračovat „Nárůst, musíme říci, nebyla eliminována.“ Vedoucí divize HIV, infekčních nemocí a globální medicíny.

Srovnatelné země prvního světa, jako je Spojené království, v posledních letech ztratily status eliminace spalniček, který svůj status získaly až v roce 2021 poté, co o něj přišli v roce 2018.

Jak uvádí Centers for Disease Control and Prevention, Světová zdravotnická organizace definuje eliminaci spalniček jako „nepřítomnost přenosu endemického viru spalniček v definované geografické oblasti (např. regionu nebo zemi) po dobu nejméně 12 měsíců za přítomnosti monitorovaného sledovací systém.“ . Ověřte dobrý výkon.

„Pokud bude epidemie spalniček přetrvávat rok nebo déle, Spojené státy mohou ztratit status eliminace spalniček,“ poznamenává agentura na svých webových stránkách.

Federální zdravotnické úřady udržují cíl Zdravých lidí do roku 2030 dosáhnout 95procentního pokrytí imunizací proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Tato míra mezi dětmi zaznamenala od roku 2019 mírný pokles a ve školním roce 2022–2023 klesla z ideálních 95 procent na 93,1 mezi mateřskými školkami na národní úrovni.

CDC odhaduje, že tato proočkovanost ponechává přibližně 250 000 školáků ohrožených spalničkami. Na rozdíl od vakcín proti chřipce nebo COVID-19 je kompletní schéma vakcíny proti spalničkám zcela účinné v prevenci infekce.

Lim zdůraznil, že slovo „eliminovat“ neznamená „eliminovat“.

Pandemie Covid-19 byla obviňována z narušení proočkovanosti u dětí, ale Lim poznamenal, že nárůst počtu lidí, kteří „dohánějí“, by také mohl přispět k případům, kdy se cestující vracejí ze zemí, kde spalničky nebyly odstraněny. ..

Podle Paula Offita, ředitele Centra pro očkovací vzdělávání v Dětské nemocnici ve Filadelfii, dvě významné události po odstranění spalniček ve Spojených státech významně ovlivnily proočkovanost: odhalená studie spojující vakcíny s autismem a pandemií COVID-19. Offit to uvádí jako generování sentimentů škodlivých pro veřejné zdraví.

„Opřeli jsme se o tento levicově-libertariánský háček a nyní jste viděli stovky legislativních návrhů zákonů, které v podstatě ruší vakcinační mandáty. Skrýt pověření, izolovat pověření a uložit pověření do karantény. Jde o jakýsi odraz proti zbraním veřejného zdraví, kterými jsou v případě spalniček očkování a izolace. „Myslím, že Florida to do určité míry reprezentuje,“ řekl Offit.

Pokud se lidé příliš nebojí, že se nakazí spalničkami, Offit naznačuje, že to může být proto, že nemají dobrou představu o tom, co spalničky znamenají, zejména pro děti.

„Myslím, že jsme nejen z velké části odstranili spalničky, ale odstranili jsme i vzpomínku na spalničky. Nemyslím si, že si lidé pamatují, jak vám spalničky mohou způsobit onemocnění,“ řekl Offit.

Infekce spalničkami se obvykle projevuje příznaky podobnými nachlazení a charakteristickou vyrážkou, která se tvoří několik dní po začátku příznaků. Offit zdůraznil, že spalničky „není nemoc, kterou byste chtěli v nemocnici“, protože je rozšířená a představuje hrozbu pro imunokompromitované pacienty.

„Pokud necháte ostražitost, spalničky se vrátí.“ Epidemie spalniček ve Filadelfii v roce 1991 mě zranila, “ řekl Offit a připomněl, jak se nemoc, která vznikla z místních náboženských komunit, rychle rozšířila do okolních oblastí a nakonec zabila devět dětí.

Na otázku, jaká opatření v oblasti veřejného zdraví by mohl doporučit ve světle nedávné epidemie, Offit, který nedávno napsal knihu o dezinformacích o novém koronaviru s názvem „Řekni mi, až bude po všem“, bez obalu odpověděl: „Očkování“.

S pokrytím dosahujícím 93 % se Spojené státy mohou stále chlubit silnou ochranou obyvatelstva před rozsáhlými epidemiemi spalniček. Ale pro lidi jako Gándhí je každý případ onemocnění, kterému lze předcházet očkováním, důvodem k obavám. Gándhí poukazuje na případ paralyzující dětské obrny – rovněž vymýcené ve Spojených státech – k němuž došlo loni v New Yorku jako příklad důležitosti silné imunizace populace.

„Obáváme se, že jde o nemoci, kterým lze předcházet očkováním. Mohlo by to pomoci s vyšší úmrtností, zejména u dětí, a není pro to žádný důvod,“ řekl Gándhí. vidět staré nemoci.“ „Vrací se to, když bychom to vůbec neměli.“