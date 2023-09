Část Slunce se láme, což vědce mátlo

Nechceme nikoho strašit, ale slunce je rozbité.

Část Slunce opustila povrch a začala kroužit kolem vrcholu hvězdy, jako by to byl obrovský polární vír, a není zcela jasné, proč se to děje.

Toto pozorování umožnil vesmírný dalekohled Jamese Webba a není divu, že zaujalo vědce všude.

Tamita Skoff je fyzička vesmírného počasí, která pravidelně sdílí novinky na sociálních sítích, a nejnovější vývoj ji opravdu nadchl.

„Mluv o polárním víru! Materiál ze severní výběžky se odtrhl od hlavních vláken a nyní se šíří v obrovském polárním víru kolem severního pólu naší hvězdy,“ napsala.

„Důsledky pro pochopení dynamiky heliosféry nad 55 stupňů zde nelze přeceňovat!“

Sluneční protuberance jsou vyrobeny z vodíku a helia, které vycházejí ze služby slunci a uvolňují plazmu.

I když existuje zmatek ohledně příčiny tohoto jevu, mohlo by to souviset s obrácením magnetického pole Slunce a také se skutečností, že je známo, že se stane něco předvídatelného, ​​když Slunce každých 11 slunečních let dosáhne 55 stupňů. otočit se.

Heliofyzik Scott McIntosh, který je zástupcem ředitele Národního centra pro výzkum atmosféry v Boulderu v Coloradu, řekl Space.com: „Každý sluneční cyklus se tvoří asi na 55 stupních zeměpisné šířky a začíná cestovat směrem ke slunečním pólům.

„Je to velmi zvláštní. Existuje velká otázka ‚proč‘. Proč se pohybuje směrem k pólu pouze jednou a pak zmizí a pak se magicky vrátí o tři nebo čtyři roky později přesně ve stejné oblasti?“

