Americký ženský tým se po bezbrankové remíze proti České republice potýká s přechodem do nové generace

CARSON, CA – Pro nyní mladší americký ženský tým a trenér Vlatko Andonovsky, který má nyní slovo po bezbrankové remíze s Českem, má nyní slovo na She Believes Cupu.

V úvodním zápase turnaje Island porazil Nový Zéland brzkým gólem 1:0. Island nyní vede turnajové pořadí.

Není to rychlý a jednoduchý přechod na novou generaci hráčů, a to ani v nejvýše postaveném týmu světa, ale USWNT by se zlobilo, že nemůže skórovat proti tomu, co bylo všeobecně považováno za nejslabšího soupeře v relativně snadné soutěži.

„Jsem šťastný tam, kde jsou,“ řekl Andonovský po zápase. „Ale všichni víme, že naše forma a pozice nejsou dost blízko k tomu, abychom vyhráli velké zápasy.“

Češka, aktuálně 24. v žebříčku ženské fotbalové reprezentace, dala Američankám v prvním poločase vše, co mohla zvládnout, i když ne tvrdým napadáním v pokutovém území USA. Češky stihly za celý poločas jen jednu střelu, a to od záložníky Kateřiny Světkové, a to ani nebyla na brance.

Češi však bránili agresivně, rychle blokovali míčem jakéhokoli amerického útočníka a efektivně odřezávali průjezdy. Občas také předvedli lepší týmovou hru než Američané, dobře přihrávali míč z obranné linie přes střed hřiště, aby zmírnili tlak amerického útoku.

Nebylo to tak, že by američtí hráči neměli své chvíle, zejména rozehrávačka Rose Lavelle (26) a útočnice Sophia Smith (21). Chyběla přihrávka nebo střela byla příliš daleko mimo, i když člen týmu vbíhal do pokutového území, což mělo být snadné švihnutí.

Z 10 střel, které Američané vystřelili v prvním poločase, byly pouze 3 na cíl. Ani ty nepředvedly žádné velké zákroky české brankářky Barbory ​​Votikové, která byla po celý zápas důrazná a konzistentní.

Dalším světlým bodem v prvním poločase byla hra dvaadvacetileté útočnice Catariny Macariové, která ale i přes její dvě střely na branku přestřelila z trestného kopu a další byla zblokována.

Celkově se od amerických hráčů ozývaly aktivní jiskry po celém hřišti, ale žádná nevydržela tak dlouho, aby zažehla útok a efektivně zakončila vytvořené šance.

Druhý poločas přinesl největší jásot při představení útočnice Trinity Rodman (19) z nedaleké Newport Beach, která si odbyla svůj mezinárodní debut v seniorském týmu USWNT. V minulé sezóně byla senzací v ženské národní fotbalové lize, ale v tomto mezinárodním zápase vypadala více neochotně.

Zkušená obránkyně Becky Sauerbrunn (36), hrající ve svém 200. utkání ve druhém poločase, se mohla cítit trochu nepatřičně s tolika novými tvářemi v týmu, kterému tak dlouho sloužila. Známá jména jako Megan Rapinoe, Alex Morgan a Christian Press nebyla povolána, protože Andonovski se snažil dát šanci novým hráčům.

Při možná nejdůležitější akci večera udržel v 85. minutě čisté konto břevnem z další střely Světkové pětadvacetiletý americký brankář Casey Murphy.

Ačkoli USA měly znovu několik jednoduchých šancí, když se zápas chýlil ke konci, žádná z nich se nenaplnila.

„Není snadné ho hodit do pole a očekávat, že hned cvakne,“ řekl Andonovsky.

Ve skutečnosti. Jak v prvním poločase, tak na konci zápasu byla na velké obrazovce stadionu zobrazena reklama Carli Lloyd Volkswagen. Když odcházeli ze hřiště, alespoň někteří přítomní fanoušci si možná přáli, aby legendární záložník neodstoupil.