Coral Pixel 7a unikl z první barevné řady Google

Poté, co jsme viděli Pixel 7a v arktické modré, uhlíkové a bavlněné, se nyní podíváme na médium Ranger 2023 v opravdu výrazné korálové/oranžové barvě.

Evan Blass tweet dnes odpoledne Obrázek Pixelu 7a v tom, co by mělo být „korálové“ v předchozím úniku. Barva řemínku fotoaparátu je o něco světlejší než horní řemínek a větší spodní díl, který by měl být vyroben z plastu, nikoli skla. Matně také vidíme, že obvod je také oranžový, až po tlačítka.

Velmi to připomíná „Oh So Orange“ Pixel 4 a 4 XL z roku 2019, stejně jako „Coral“ Pixel Buds Pro a Nest Mini. Nechybí ani Nest Audio a druhá generace Nest Hub v mnohem lehčím „Písku“.

S Coral to znamená, že Pixel 7a bude k dispozici ve dvou zábavných barvách, přičemž druhou je světle modrá. Je to poprvé, co Google nabízí telefony Pixel ve čtyřech barvách namísto obvyklých maximálně tří.

Google však Nexus 6P nabízel ve čtyřech barvách: hliník, grafit, mráz nebo zlatá. Obecně platí, že řada A má velmi rozdílné kvality barev, které byly ovlivněny vnějšími faktory:

Pixel 3a: pouze černá, čistě bílá, fialová

Pixel 4a: Jen černý a sotva modrý

Pixel 5a: převážně černý (tmavě zelený)

Pixel 6a: křída, dřevěné uhlí, šalvěj

Více o Pixelu 7a: