Vesnický dělník jede s armádou do České republiky – Koza skalní

Autor Laura Gayle

Provozní ředitel Valemount (CAO) Eric Depenau tento víkend odcestuje do České republiky, aby se zúčastnil vojenského výcviku vedle své další role v kanadských záložních silách.

Byl vybrán jako zástupce záložních sil na Seminář pro mladé záložní důstojníky Interallied Confederation of Reserve Officers (ICRO) 2023 v Brně, Česká republika, který trvá čtyři dny počínaje tímto víkendem.

Depenau říká, že každý rok je vybráno několik Kanaďanů (jednociferně), kteří se zúčastní, a jde o celostátní soutěžní proces. Říká, že čtyři dny budou zahrnovat sdílení informací a školení, včetně přehledu o globální bezpečnosti a aktuálních událostech.

„Situace v Evropě bude jistě součástí diskuse.“

Jedno je jisté: účastníci nezahálí.

„Celá akce je velmi krátká a účastníci jsou trénovaní od rána do večera.“

Školení zahrnuje vyjednávání, plánování aktivit, prezentace aktuálních událostí a nových technologií, říká Debanau.

„Cílem semináře je dát dohromady vedení zemí NATO, aby spolupracovali, rozvinuli porozumění struktuře NATO a plánování misí a vůdcovských dovedností,“ říká.

Organizace, která seminář pořádá, zastupuje přibližně jeden milion záložníků z 36 spojeneckých zemí a je největší organizací záložních důstojníků na světě.

Přednášející a účastníci jsou očekáváni z celého světa.

„V ICRO se účastní 36 zemí, takže publikum bude velmi rozmanité,“ říká.

Důstojník pěchoty v kanadské armádní rezervě ozbrojených sil a člen The Rocky Mountain Rangers, Debanau je velící důstojník Bravo Company (B Company of the Rocky Mountain Rangers v Prince George).

„Starám se o prince George část naší organizace.“

Depenau je v záložních silách více než deset let a zúčastnil se čtyř určených operací, včetně cesty diplomatického výkonného důstojníka se sídlem v Kuvajtu (OP IMPACT), na podporu evakuace Afghánistánu během OP AEGIS (se sídlem v Kuvajtu) . Během Vimy Ridges 100. výročí OP DISTINCTION ve Francii a jako součást domácí reakce na COVID-19 na OP LASER.

„Jsem velmi vděčný, že mohu sloužit v kanadských ozbrojených silách a že mám podporu vesnice, abych vyvážil povinnosti mé role CAO. Jsou to role, které vyžadují spoustu času a pozornosti, a rád bych poděkoval svému rodina a týmy lidí, se kterými pracuji, za podporu při využívání těchto příležitostí – těším se, až si tuto zkušenost přinesu zpět domů.