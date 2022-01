Co to je a jak se vám hraje? : NPR

Přepínač titulků James Dubeck / NPR James Dubeck / NPR

Jednoduchá slovní hra je nejnovějším fenoménem sociálních médií a populární kultury: Slovo.

Úkolem je uhodnout pětipísmenné slovo. Máte šest pokusů. Po každém uhodnutí čtverečky změní barvu, aby ukázaly, která písmena ve slově nejsou (šedá), která písmena jsou ve slově, ale jsou na špatné pozici (žlutá) a která jsou ve slově správná a na správné pozici ( zelená).

Někteří lidé mohou vyhrát za pár minut. Některým z nás to trvá… mnohem déle.

Po dokončení můžete počet tipů zveřejnit na Twitteru, aniž byste tím zkazili výzvu ostatním. Je to stejné slovo každý den pro všechny a hrát můžete pouze jednou denně.

Bezplatnou hru vytvořil softwarový inženýr Josh Wardle z New York City, který původně vytvořil Wordle – odvážný ve svém názvu – pro svého partnera Palaka Shaha, fanouška slovních her. Shah také pomohl s určitým vývojem.

Aplikace se skutečně začala prosazovat v říjnu a od pondělí má více než 2,7 milionu hráčů, řekl Wardle pro NPR. ranní vydání. A Wardel to dokázal bez reklam a triků. Abyste mohli hrát, nemusíte se registrovat pomocí e-mailu ani poskytovat osobní údaje.

„Wordle to speciálně vyrobilo a odmítlo spoustu věcí, které byste měli dělat v mobilní hře,“ řekl Wardle NPR. Záměrně nezahrnují push notifikace, umožňují uživatelům hrát donekonečna nebo vytvářet další nástroje, které se dnes běžně používají k nalákání uživatelů na spuštěné aplikace na co nejdelší dobu.

Odmítnutí těchto zásnubních triků možná nakonec udělalo hru populárnější – „odmítnutí některých z těchto věcí skutečně vtáhlo lidi do hry, protože vypadá tak nevinně a chce, abyste si to užili,“ řekl Wardle.

Rychlá pozornost však může být ohromující.

Řekl: „Abych byl upřímný, není to dobrý pocit, protože se to rychle šíří. Cítím vůči hráčům pocit odpovědnosti.“ Hlídač. „Mám pocit, že jim to opravdu dlužím, aby věci fungovaly a ujistil se, že vše funguje správně.“

Ale Wardle řekl, že se mu obzvláště líbily příběhy o tom, jak hra pomohla lidem zůstat ve spojení.

„Budou mít rodinnou chatovou skupinu, kde si budou navzájem sdílet své výsledky Wordle,“ řekl Wardle NPR. „A zvláště během COVIDu je to pro lidi způsob, jak se spojit s přáteli a rodinou, které by jinak neviděli, a poskytuje to opravdu snadný způsob, jak se spojit s ostatními.“

Strategie: samohlásky nebo souhlásky?

Na Facebooku se nyní objevily skupiny fanoušků, zatímco mnoho článků a Přítomní hráči Jejich vlastní strategické poradenství.

Použití co největšího počtu samohlásek na první uhodnutí je jedna taktika – „adieu“ představuje čtyři z nich. Dalším způsobem je pokusit se použít co nejvíce běžných souhlásek se slovem jako „frknout“.

Wardle říká, že hra používá jako odpovědi běžná pětipísmenná slova časyA vyloučil možnost velmi vágních slov, která by nikdo neuhádl.

K dispozici je také „tvrdý režim“, kdy je pro následné hádání nutné použít libovolné žluté nebo zelené písmeno.

Pokud slovo uhodnete do šesti pokusů, hra vám dá možnost sdílet svou vynalézavost na sociálních sítích. Čísla ve zde zobrazeném tweetu, jak tento reportér nakonec zjistil, znamenají, že to byla hra 203 a uhodl správnou odpověď ve třech ze šesti pokusů:

Zachránilo to jednoduchost, popularitu a vzácnost hry – s jedinou šancí hrát denně Napodobuje spoustu příležitostí Vyvíjet vlastní verze, včetně schopnosti Hrajte neomezené hry.

Samozřejmě si také můžete vzít nějaký čas, jakmile budete hotovi, a zkusit to Místo toho puzzle NPR.

K této zprávě přispěl Neil Clark z NPR.