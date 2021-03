Čeští útočníci se nemohou připojit k ostrovům Charlottetown Místní sport | Sportovní

Charlottetown, Princess Island –

Fanoušci ostrovů Charlottetown si budou muset počkat alespoň do příští sezóny, aby mohli nahlédnout do importu týmu z Evropy.

Sedmnáctiletí útočníci České republiky Jacob Brabink a Mattos Minsek zapsali útočníky České republiky ve věku 17 let na svůj chráněný seznam, než do pondělního termínu předloží svůj seznam do Quebecu New Hockey League.

Tým jim nabídl dočasná vydání, aby mohli hrát v Evropě.

„Proto si vyhrazujeme jejich práva v (Kanadské hokejové lize), ale letos jich nebudeme moci dosáhnout,“ řekl v pondělí ráno Jim Holton, trenér a generální manažer Ailes Island.

Týmu bylo řečeno, že Public Health Canada zamítlo žádost ligy o dopisy národního zájmu, aby umožnily dovezeným hráčům vstoupit do země, a neviděl situaci přehodnocen.

Je to neuspokojivá zpráva, řekl Hulton, protože importovaní hráči jsou tradičně vysoce kvalifikovaní hráči s vlivem v celé lize.

„Byli jsme velmi nadšení pro oba muže – Minsk a Brabenik – ale to je jen další věc, která se letos stala, která je mimo naši kontrolu,“ řekl. „Budeme udržovat vztahy s oběma dětmi a oběma agenty, abychom zajistili prodej produktu pro příští rok a doufáme, že situace bude pro všechny v té době bezpečnější a jasnější.“

Jediná věc, která omezuje zprávy pro ostrovany, je to, jak dobře hrají navzdory nedostatku hráčů v kádru v této sezóně. Charlottetown (21-4-0-0) remizoval s Val d’Or (19-2-2-2) o nejvyšší vítězství v okruhu 18 týmů.

„Letem jsme se museli nějakým způsobem přizpůsobit od začátku října a listopadu, kdy se ukázalo, že dostat se sem bude mimo dosah,“ řekl Holton o importovaných hráčích.

Každý z 18 týmů v lize může mít na soupisce dva importované hráče, ale ke konci ledna bylo do země povoleno pouze 15 z 36 hráčů kvůli pandemii COVID-19.

Šest z nich hrálo ligu v první polovině, zatímco dalších devět zůstalo v Kanadě po účasti na mistrovství světa juniorů v Edmontonu v prosinci a lednu. Aby mohli hrát ve světě mládeže, dostali hráči dopisy národního zájmu.

Některé týmy se pokusily přivést své hráče do země, ale 11. února byly vráceny na mezinárodní letiště Pierra Elliotta Trudeau v Montrealu.

Jason Malloy je sportovní redaktor The Guardian. Zastihuje ho e-mail na adrese [email protected] Sledovala na Twitteru v Vložte tweet.

