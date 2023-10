Propagátoři vakcíny proti koronaviru požadují milost, kterou ostatním neposkytnou…tak jim ji nedávejte

No, lidi, nejenže vakcína proti koronaviru a všechny její boostery nezabrání infekci nebo šíření, teď je tu tohle.

Nová studie financovaná FDA ukazuje, že senioři, kteří při stejné návštěvě dostali loňskou verzi přeočkování plus očkování vysokou dávkou chřipky… Víte, přítel Taylor Swift propaguje ve svém Pfizeru věc dva za jednoho. inzerát. .

No, mají potenciál zvýšit vaše riziko mrtvice.

Nyní vás odborníci nechtějí děsit, říkají, že tento výzkum je pouze předběžný výzkum a ve hře mohou být další faktory, jako je skutečnost, že starší lidé jsou skutečně náchylnější k mrtvici.

A je to ironické, protože to je totéž, co někteří z nás řekli o lidech umírajících na koronavirus v první řadě, že možná to není jen koronavirus, který je tím strašákem, ale spíše koronavirus kombinovaný se základními problémy a stárnutím…

Výsledky studie vakcíny proti chřipce a Covidu rovná se studie rizika mrtvice ještě nebyly „revidovány“ prostřednictvím „normálního vědeckého procesu“, takže odborníci nechtějí, aby se lidé příliš znepokojovali.

No, opět ironie, protože někteří z nás měli trochu obavy z experimentální vakcíny proti koronaviru, která byla urychleně schválena a neprošla „normálním vědeckým procesem“.

To vše zní velmi špatně. Zdá se, že nám lhali a pravda konečně vychází najevo, ale příliš málo, příliš pozdě.

Totéž platí pro protokoly COVID, které zaznamenávaly Velký fax před a po.

Nyní, po letech života, podnikání, vzdělávacího potenciálu, sociálních dovedností a naší ekonomiky jsou nahlodány blokádami, uzamčením a autoritářskými koronavirovými politikami, z nichž některé původně vyzývaly „promiň“.

Jako tento profesor NYU, který kdysi prosazoval více koronavirových pravidel a více koronavirové tyranie, ale nyní chce jen trochu milosti.

No, byl jsem ve školní radě svých dětí během vypuknutí koronaviru. Chtěl jsem přísnější politiku blokování, ale v minulosti jsem se mýlil. Poškození dětí v důsledku delšího pobytu mimo školu byla větší než rizika. Ale to je základ pro mě, naše skvělé lidi, CDC. Rád bych poděkoval panu guvernérovi. Všichni jsme pracovali s neúplnými informacemi a dělali, co jsme mohli. Tak se z toho poučme. Učme se od něj. Držme jeden druhého k odpovědnosti. Ale pojďme přinést trochu milosti a odpuštění a tento nesmysl. Ukažte, že jsme silnější. Ano.

Žádné požehnání. nikdo.

Některé z jejich životů byly zničeny a nenapravitelně. Nechápeš to oopsie, promiň.

Pro špatné zacházení s koronavirem neexistují žádní mulligáni

Totéž platí pro všechny takzvané vůdce, kteří nás zavřeli, skrývali a nutili Američany, aby dostali vakcínu. Ani za to se ti nedostane milosti, milosti ani odpuštění.

A na tento seznam zahrnuji také mnoho republikánů.

Ale v tom všem je jedno stříbro: poučili jsme se. No, ne ti zelenovlasí, kteří jsou stále zamaskovaní až do čela, jsou pravděpodobně nemytí a pravděpodobně právě teď venku protestují za Hamás – všichni jste ztraceni.

Ale pro nás ostatní jsem na nás hrdý.

Před několika měsíci se demokraté skutečně pokusili přivést Covida zpět z mrtvých a neuspěli. Kolektivně dáváme nohy nahoru a hádejte co, pornografové byli ze strachu z koronaviru umlčeni a zastaveni.

Máme moc odvrátit tyranii a máme moc požadovat svobodu. Jen to musíme dělat častěji a nikdy, a tím myslím nikdy, ať jim to zase projde.

To jsou mé poslední myšlenky. Z Nashvillu, Bůh vám žehnej.

