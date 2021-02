Sassou, Obiena a Martial převzali 1. cenu Sports Inquirer Awards

Yuka Sasso a EJ Obiena byli ve čtvrtek jmenováni Sportovcem na inauguračních soutěžních soutěžích Inquirer Sports Awards a Willie Martial, komisař filipínské basketbalové asociace (PBA), získal ocenění jako generální ředitel loňského roku.

Saso a Obiena vyhráli ceny Guyito, pojmenované podle oficiálního maskota Inquirera, na akci, která oceňuje nejlepší mužské a ženské umělce roku 2020 na základě konkrétních představení během roku.

“Slibuji vám, že se budete i nadále snažit dosáhnout slávy na Filipínách,” uvedla Sasu ve videu o přijetí k natáčení v Japonsku, kde v současné době pobývá, když se připravuje na druhou sezónu na japonském LPGA.

Sasu vyhrála závod Gaito vítězstvím v Nitori Women’s Championship, jejím druhým po sobě jdoucím vítězství na Japan Tour, které ji dostalo na titulky. Na juniorském šampionátu French Open překonala tenis z juniorského mistrovství Alex Ayala, Christina Knott překonala dlouhodobý rekord legendy Lydie De Vega, Earlach Magno zvítězila v olympijských kvalifikacích na asijských šampionátech v boxu a Vanessa Sarno získala tři zlaté Vzpírání na mistrovství světa.

Obiena také dobyla pole, které bylo stejně rozmanité jako Saso. Nejvyšší hráč skoku o tyči v zemi, který je také olympijským kvalifikačním hráčem, ovládl Kontinentální turné po atletice v Ostravě v České republice tím, že porazil dva olympijské vítěze, včetně krále Thiaga Braza, tehdejšího mistra světa Sama Kendrickse.

‘Mám štěstí’

“Bylo to těžké.” [competing during a pandemic] Opravdu pro všechny mám to štěstí, že mohu během této doby dělat to, co dělám rád, “řekl Obiena ve videozáznamu natočeném během přestávky na soutěži v Polsku, což je jeho poslední etapa na evropském soutěžním turné. . Moc vám děkuji za uznání mého úsilí.

Při popadnutí Geta porazila Obiena hvězdu karate Jamese de los Santose, který se stal světovou jedničkou v e-kata, La Tenorio Barangay Ginebry, který před turnajem zaplatil operaci a stal se nejlepším hráčem finále, a Eumira Marcial nominován za vynikající výkon na olympijských hrách v mistrovství asijského boxu.

Martial byl jmenován Rozhodovatelem roku pro jeho zacházení s bublinou PBA. Mezi těmi, kteří zvítězili ve funkci představitele Abrahama Tolentina, který předsedal filipínskému olympijskému výboru a pracoval na rozšíření rozpočtu pro národní sportovce, je Baham Mitra, předseda Rady pro hry a zábavu, který vytvořil hranici mezi amatérským a profesionálním sportem v zemi, a Mariano “Nonung” Araneta, který také uspěl. Při organizování bubliny filipínské fotbalové ligy.

“Toto ocenění patří také představenstvu PBA a majitelům týmů, kteří tvrdě pracovali, aby nám pomohli uspět.” [with the bubble]Řekl Marcial.

Trenér Parangay Genbra Tim Cohn byl oceněn cenou Nejlepší citát roku, zatímco asistent trenéra vodního póla Del Evangelista byl oceněn jako nejlepší humanitární hráč roku mezi sportovci za uplynulý rok.

Událost byla streamována na facebookové stránce Inquirer a stále ji lze sledovat.

