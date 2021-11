Discovery Sports Events dokončuje funkční období jako promotér ERC, protože se zaměřuje na rozvoj aktivit v oblasti elektrického motorsportu – FIA ERC

Discovery Sports Events dokončila své působení jako promotér ERC a přesunula své zaměření na rozvoj aktivit v oblasti elektrického motorsportu

Rally Islas Canarias, která skončila v neděli, nejenže představovala rozhodující kolo 2021 FIA European Rally Championship, ale Discovery Sports Events (dříve Eurosport Events) sloužila jako promotér ERC na základě dlouhodobé dohody s vládnoucími světovými motoristickými sporty. tělo, FIA.

Zatímco se Discovery Sports Events připravuje předat štafetu promotérovi WRC, aby napsal vzrušující další kapitolu v dlouhé a úspěšné historii FIA ​​Rally Championship, koordinátor ERC Jean-Baptiste Lee přemítá o tom, čeho bylo od té doby dosaženo a oslavováno. 2013.

„Bylo nám velkou ctí, že FIA ​​jmenovala Eurosport Events promotérem ERC, ale také odrazem skvělé práce, kterou jsme odvedli v Intercontinental Rally Challenge sedm let předem.

„Ohlížíme se za uplynulými devíti lety se skutečným pocitem hrdosti a zadostiučinění. Stanovili jsme si mnoho cílů a ve všech oblastech jsme je překročili díky neuvěřitelnému úsilí našeho týmu, ale také díky spolupráci tolika lidí a organizací, jako je FIA, týmy, jezdci, dodavatelé, výrobci, ASN, organizátoři rally, partneři a novináři Fotografové a vysílatelé.

„Od začátku jsme vybudovali silné a úspěšné partnerství s FIA, které poskytuje vysoce konzistentní, vysoce atraktivní sportovní, komerční a prodejný produkt, který je také ekonomicky životaschopný pro širokou škálu konkurentů a je skvělou platformou pro závodní zákazníky. a divize pneumatikářských společností.

„Dali jsme více než 150 mladým talentům příležitost pozvednout se z národní úrovně a zažít mezinárodní konkurenci – často vůbec poprvé – v našich ERC Junior třídách, které jsme založili v roce 2014 a s radostí sledovali, jak nastavují nové standardy v sport díky jejich dostupnosti a nabízeným pobídkám.Také jsme viděli řadu jezdců, kteří se dostali do mistrovství světa v rally nebo postoupili svou kariéru na vyšší úroveň v seriálu poté, co získali zkušenosti s ERC.

„Při podpisu smlouvy po devíti nezapomenutelných sezónách bychom rádi poděkovali FIA za důvěru, kterou do nás vložili, a všem, kdo přispěli k obrovskému úspěchu IER. Nyní přejeme promotérovi WRC hodně úspěchů při budování toho, co již bylo dosaženo při zachování pozice ERC v souladu se sportovní pyramidou FIA Rally Sporting Pyramid má propagace mezinárodních rallye pod jednou střechou velký smysl a my plně důvěřujeme promotérovi WRC a práci, kterou odvede po mnoho sezón. Přijít.

„U Discovery Sports Events se těžiště přesouvá na rozvoj aktivit v oblasti elektrického motorsportu.“

Zde je připomínka toho, co bylo dosaženo a oslaveno za posledních devět sezón.

Od roku 2013 do roku 2021: Eurosport Events byl jmenován promotérem ERC pro sezónu 2013

80 kol: Za tu dobu Eurosport Events dohlédl na propagaci 80 kol ERC

20 Rally: Eurosport Events spolupracovala s organizátory 20 různých rally

17 zemí: Tyto akce se konaly v 17 zemích

9 projevů: Liepaja Rally se konala v každé z devíti sezón, které Eurosport Eventy propagovaly, což je jediná akce, která tak učinila poté, co pandemie COVID-19 vedla ke zrušení mnoha rally.

Tým 1210: Celkem 1 210 týmů se připojilo k jezdcům nebo spolujezdcům na akcích ERC v letech 2013-2021

1207 unikátních ovladačů: Počet unikátních jezdců a spolujezdců je 1207

6 hrdinů: Události Eurosport oslavují šest různých šampionů ERC

6561 vysílacích hodin: Mezi lety 2013–2019 vysílatelé z celého světa vysílali 6 561 hodin pokrytí ERC

Šampioni Egyptského Červeného půlměsíce 2013-2021

2013: Jan Kubic (Česká republika)

2014: Esapekka Lappi (Finsko)

2015: Kajitan Kajitanovič (Polsko)

2016: Kajitan Kajitanovič (Polsko)

2017: Kajitan Kajitanovič (Polsko)

2018: Alexey Lukyanuk (Rusko)

2019: Chris Ingram (Velká Británie)

2020: Alexey Lukyanuk (Rusko

2021: Andreas Mikkelsen (Norsko) *

*Podmíněno potvrzením výsledků FIA