Vůdci okresů Schenectady a Albany v úterý vyzvali své obyvatele, aby na veřejnosti nosili roušky bez ohledu na jejich proočkovanost.

Ředitel Schenectady Rory Floman a výkonný poradce okresu Albany Dan McCoy v úterý přestali vyžadovat nošení roušek z mnoha důvodů, včetně neschopnosti prosadit to a přesvědčení, že většina lidí v kraji přešla z pandemie.

Bez ohledu na to, jak to veřejnost vnímá, počty hospitalizací, infekcí a úmrtí v posledních týdnech prokázaly, že region není po pandemii, řekl McCoy. Albany County nedávno zaznamenal devět Koronavirus zemřel za sedm dní. Kraj je na dobré cestě k dosažení 20 největších úmrtí v listopadu.

Úterní zprávy o úmrtí okresu Schenectady se týkaly muže ve věku 80 let, muže a ženy ve věku 70 let, muže ve věku 60 let a ženy ve věku 50 let. Není jasné, kdy zemřeli, ale množství je střízlivou připomínkou pokračujícího dopadu infekce.

McCoy řekl, že žádá soukromé společnosti, aby si objednaly masky od svých zaměstnanců a zákazníků.





„To, že neexistuje žádný mandát,“ řekl, „neznamená, že byste neměli dělat správnou věc.“

Albany County zaznamenal významný nárůst denních případů za poslední týden, což McCoy řekl, že je důsledkem nárůstu Díkuvzdání.

McCoy vyjádřil určitou frustraci z toho, že ostatní země v regionu nevydávají stejnou zprávu. Poznamenal, že jednal s vedením krajů o větším společném poradním dopise, ale nestalo se tak.

„Nemohli jsme to udělat všechno, aby se všichni synchronizovali, aby přišli se stejnou zprávou,“ řekl.

McCoy to také řekl Kraj nebude věřit, že bude nadále povolovat vakcínu soukromým společnostem podobnou té, kterou v pondělí oznámilo New York City.částečně proto, že sousední kraje nebudou prosazovat své vlastní.

„Jediný způsob, jak budou nová omezení fungovat, je, když to uděláme na regionální úrovni,“ řekl.

Floman řekl, že věří, že nošení roušky je známkou toho, že lidé jsou ochotni přispět svým dílem, aby pomohli veřejnému zdraví v boji s nemocí.

„Nosit masku je jako Američan dobrá věc,“ řekl. „Poslouchej, pořád jsme v tom – mohli bychom tu být už roky.“

McCoy řekl, že okres má nahlásit nové úmrtí na koronavirus, muže ve věku 40 let. Kraj přidal 157 nových případů; Dalších 10 obyvatel bylo hospitalizováno s COVID-19, celkem 52 hospitalizovaných. Z toho 11 je na jednotce intenzivní péče, včetně dítěte.

Z 52 lidí, kteří byli hospitalizováni, 71 procent buď nebylo očkováno, nebo bylo očkováno jen částečně.

Mezitím Warren County Health Services uvedlo, že někdo ve věku 70 let, který žil v domě, než onemocněl a šel do nemocnice, na tuto nemoc zemřel. Osoba nebyla očkována.