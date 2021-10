Sebastian Kurz vytlačen z rakouského kancléřství – znovu

NS Pouze květen E. Je jí 35 let, ale Sebastian Kurz byl několikrát zapojen do dost politických intrik. 9. října byl Kurz podruhé za tři roky vyloučen jako rakouský kancléř, uprostřed obvinění, že vymyslel spiknutí s cílem získat si příznivé mediální pokrytí. V Americe je Kurtz stěží dost starý na to, aby mohl kandidovat na prezidenta. Jeho kariéra v čele rakouské politiky už ale možná končí.

Pan Kurz a devět dalších jsou obviněni ze složitého spiknutí s cílem svrhnout vedení konzervativní Rakouské lidové strany (AFP). ÖVP ) a nakonec pro zemi. Státní zástupci tvrdí, že od roku 2016 ministerstvo financí vytáhlo peníze daňových poplatníků na financování falešných průzkumů veřejného mínění, které byly zveřejněny v kompatibilních novinách, aby pomohly Kurtzovi odstranit Reynoldse Mitterlinera, tehdejšího premiéra. ÖVP A bere svou práci. Falešné účty prý tento trik skryly. Důkazy jsou v mezipaměti 300 000 textových zpráv objevených na telefonu Thomase Schmida, podporovatele pana Kurtze, který pracoval pro státní pokladnu. Ukazují pana Kurtze, jak povzbuzuje pana Schmida; V jednu chvíli byl pan Mitterliner popsán jako „osel“. (12. října byla v souvislosti s případem zatčena volební místnost. Pan Kurtz protestuje proti své nevině.)

Když se zprávy objevily, pokusil se pan Kurtz vydržet, ale pod tlakem Zelených rezignoval ÖVP Jeho partner v koalici a baroni jeho strany v regionu. Jeho nahrazení navrhl Alexander Schallenberg, spojenec, který slouží jako ministr zahraničí od roku 2019. Kariérní diplomat, pan Schallenberg sdílí nekompromisní názory svého bývalého šéfa na imigraci, ale ani jeho instinkty pro populistické svádění, ani jeho posedlost s mediálním pokrytím. . To ostatní uklidní Já Velitelé, z nichž mnozí byli z pana Kurtze unavení.

S tím se pan Schallenberg opravdu ujme vedení? Chvíli poté, co složil přísahu, trval na nevině pana Kurtze a řekl, že s ním bude nadále úzce konzultovat. Zasvěcenci říkají, že nechce pošlapávat demokratický mandát pana Kurtze. Pan Kurtz říká, že nebude „stínovým poradcem“. Ale okamžitě se jmenoval vedoucím ÖVP Parlamentní skupina, pozice, která mu dává místo v kabinetu (a imunitu vůči stíhání, ačkoli říká, že se bude snažit to zvýšit). Doufá, že se v nadcházejících volbách vrátí jako kandidát strany na kancléře. Plánuje se, že to bude v roce 2024, navzdory extrémní citlivosti politické nálady, které málokdo věří ÖVP Zelená aliance může trvat dlouho.

Pokud jsou však důsledky pana Kurtze předčasné, očekává se také, že dokáže bouři přežít, říká Marcus Howe. A Insight, vídeňská politická poradenská firma. I když neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by pana Kurtze spojovaly se spiknutím o koupi hlasovacích lístků, další informace budou pravděpodobně odhaleny, když se státní zástupci potýkají se Schmidovými dopisy. Jejich vyšetřování, a tím i potenciální obvinění z trestného činu, bude pokračovat po dobu několika let. Jakmile Kurtz ztratí auru politické neporazitelnosti, regionální lídři jeho strany ho srazí dolů rychleji než kohokoli, kdo je žhavý. houskové knedlíky.

Bylo stále těžší ignorovat Kurtzův širší zápach. Oslavte jednou jako divy Budoucnost evropských konzervativců, jeho svěžest přitahovala voliče unavené špírou, která tak dlouho kazila rakouský veřejný život. Místo toho se zapletl do nekonečného skandálu. První koalice, kterou vedl, kontroverzní aliance s krajně pravicovou Stranou svobody ( FPö ), v roce 2019, kdy došlo ke sbalení souboru FPö Leader byl zapojen do video kousnutí. V květnu byl pan Kurtz obviněn z křivé přísahy před parlamentní vyšetřovací komisí pro korupci. Během své krátké politické kariéry byl bývalý kancléř v koalici se třemi ze čtyř dalších velkých rakouských stran; Roztrhal jsem je všechny. Toto je varování pro kohokoli jiného, ​​kdo by mohl uvažovat o vstupu do vlády s ním.