Tento týden se ve Finsku a Švédsku očekávají kritická rozhodnutí NATO

STOCKHOLM (AP) – Připojit se či nepřipojit? Problém NATO vyvrcholí tento týden ve Finsku a Švédsku, kde Rusko napadlo Ukrajinu Rozbilo to pevné přesvědčení, že zůstat mimo vojenskou alianci je nejlepší způsob, jak se vyhnout problémům s jejich obřím sousedem.

Pokud se prezident Finska a vládnoucí sociální demokraté v obou zemích vyjádří pro připojení v příštích několika dnech, NATO může brzy Přidejte dva členy na špičce Ruska.

To by byl historický vývoj Pro severské země: Švédsko se po více než 200 let vyhýbalo vojenským aliancím, zatímco Finsko po porážce Sovětským svazem ve druhé světové válce přijalo neutralitu.

O členství v NATO se ve Stockholmu a Helsinkách vážně neuvažovalo, dokud ruské síly 24. února nezaútočily na Ukrajinu. Téměř přes noc se konverzace v obou hlavních městech posunula z „Proč se připojujeme?“ na „Jak dlouho to trvá?“

V kombinaci s tuhým ukrajinským odporem a rozsáhlými západními sankcemi jde o jeden z nejdůležitějších způsobů, jak se invaze zřejmě obrátila proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Pokud se k alianci připojí Finsko a Švédsko, Rusko se ocitne zcela obklopeno zeměmi NATO v Baltském moři a Arktidy.

„Neexistuje žádný návrat k předinvaznímu status quo,“ řekla Helle Hotala, finská diplomatka, která dříve sloužila v Moskvě a výzkumná pracovnice Centra pro novou americkou bezpečnost ve Washingtonu.

Očekává se, že finský prezident Sauli Niinisto, západní vůdce, který měl s Putinem před válkou na Ukrajině nejlepší vztahy, by měl ve čtvrtek oznámit svůj postoj k členství v NATO. Vládnoucí sociálně demokratické strany v obou zemích se chystají představit svá stanoviska o tomto víkendu.

Pokud jejich odpověď zní „ano“, bude v obou parlamentech silná většina pro členství v NATO, což připraví cestu k okamžitému zahájení formálních postupů přihlášek.

Finská sociálně demokratická strana v čele s premiérkou Sannou Marinovou se pravděpodobně připojí k dalším stranám ve Finsku a podpoří žádost NATO. Situace ve Švédsku je nejasná.

Švédští sociální demokraté byli vždy pevně odhodláni nepřistupovat na žádnou stranu, ale předsedkyně strany a premiérka Magdalena Anderssonová řekla, že jedna byla jasná „před a po 24. únoru“.

Proti členství v NATO se postavila ženská frakce strany vedená ministryní pro klima a životní prostředí Annikou Strandhullovou.

„Věříme, že našim zájmům nejlépe poslouží, když nebudeme vojensky spojeni,“ řekl Strandhal švédské TV4. „Švédsko bylo tradičně silným hlasem pro mír a odzbrojení.“

Ani Finsko, ani Švédsko neplánují uspořádat referendum, aby se nestaly hlavním cílem ruské intervence.

Švédsko a Finsko hledaly – a získaly – záruky podpory od Spojených států a dalších členů NATO během období podávání žádostí, pokud o členství usilovaly.

Obě země mají pocit, že budou mezitím zranitelné, než se na ně budou vztahovat komplexní bezpečnostní záruky nabízené koalicí.

Kreml varoval před „vojenskými a politickými důsledky“, pokud se Švédové a Finové rozhodnou vstoupit do NATO.

Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident a zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady, minulý měsíc prohlásil, že přinutí Moskvu, aby posílila svou vojenskou přítomnost v pobaltském regionu.

Podle analytiků se však vojenská akce proti severským zemím jeví jako nepravděpodobná, vzhledem k tomu, jak se ruské síly na Ukrajině potácejí.

Ottala řekl, že mnoho ruských sil umístěných poblíž 1300 kilometrů (830 mil) hranice s Finskem bylo posláno na Ukrajinu a utrpělo tam „značné ztráty“.

Řekla, že potenciální ruská protiopatření by mohla zahrnovat přesun zbrojních systémů blíže Finsku, dezinformační kampaně, kybernetické útoky, protiekonomické kroky a nasměrování migrace směrem k rusko-finské hranici, podobně jako tomu bylo loni na hranici Polska s Běloruskem.

Existují náznaky, že Rusko již zvýšilo své zaměření na Švédsko a Finsko, v posledních týdnech bylo hlášeno několik narušení vzdušného prostoru ruskými vojenskými letadly a zjevná kampaň v Moskvě s plakáty zobrazujícími slavné Švédy jako sympatizanty nacistů. Putin použil podobnou taktiku proti ukrajinským vůdcům před zahájením toho, co Kreml nazval „zvláštní vojenskou operací“.

Poté, co veřejné mínění v obou zemích po desetiletí zarytě odmítalo členství, se tento rok rychle změnilo. Průzkumy ukazují, že více než 70 % Finů a přibližně 50 % Švédů nyní dává přednost vstupu.

Charlie Salonius Pasternak, výzkumník z Finského institutu pro mezinárodní záležitosti, uvedl, že děsivé scény odehrávající se na Ukrajině přiměly Finy k závěru, že „to se může stát i nám“.

Během studené války se Finsko vzdálilo od NATO, aby se vyhnulo provokaci Sovětského svazu, zatímco Švédsko mělo tradici neutrality již od konce napoleonských válek. Ale obě země vytvořily silné ozbrojené síly založené na odvodu, aby čelily jakékoli sovětské hrozbě. Švédsko dokonce mělo program jaderných zbraní, ale v 60. letech jej zrušilo.

Hrozba konfliktu propukla v říjnu 1981, když sovětská ponorka najela na mělčinu u pobřeží jihozápadního Švédska. Nakonec byla ponorka odtažena na moře, což ukončilo napjatou situaci mezi švédskými silami a sovětskou záchrannou flotilou.

S úpadkem ruské vojenské síly v 90. letech se Finsko drželo na pozoru, zatímco Švédsko, které považuje konflikt s Ruskem za stále nepravděpodobnější, snížilo velikost své armády a přesunulo svou pozornost z regionální obrany na mírové mise ve vzdálených konfliktních zónách.

Ruská anexe Krymu v roce 2014 přiměla Švédy k přehodnocení bezpečnostní situace. Obnovili brannou povinnost a začali obnovovat obranné schopnosti, včetně strategicky důležitého ostrova Gotland v Baltském moři.

Obranní analytici tvrdí, že Finsko a Švédsko mají moderní a specializované ozbrojené síly, které by výrazně posílily schopnosti NATO v severní Evropě. Finské a švédské síly cvičí s NATO tak často, že jsou v podstatě interoperabilní.

Přidávání nových členů obvykle trvá měsíce, protože tato rozhodnutí musí ratifikovat všech 30 členů NATO. Ale v případě Finska a Švédska by proces přistoupení mohl proběhnout „do dvou týdnů“, podle představitele NATO, který informoval novináře o podmínce anonymity, protože obě země nepodaly žádnou žádost.

„Tohle nejsou normální časy,“ řekl.

___

Lauren Cook přispěla k této zprávě z Bruselu.

___

Sledujte zpravodajství AP o válce na https://apnews.com/hub/russia-ukraine