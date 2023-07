Ruský reportér a právník byli v Čečensku zbiti před vysoce sledovaným procesem

Na fotografii zveřejněné dalším aktivistou, Sergejem Babintsem, se Milashina objevuje s většinou vlasů oholenou na nerovných místech, s rukama a pažemi silně zakrytými a její obličej a pokožka hlavy jsou pokryty zelenou látkou, která se obvykle používá jako dezinfekce, ale je škodlivá. když přijde do kontaktu s očima. Na fotografii Nemovovy zraněné nohy byla vidět modřina a něco, co vypadalo jako zranění nožem. Oba budou pravděpodobně evakuováni do Moskvy v úterý večer kvůli vážnosti jejich zranění, uvedla státní tisková agentura TASS.

„Byl to klasický únos, jak to bylo předtím,“ řekla Milashina čečenskému ombudsmanovi pro lidská práva Mansuru Soltajevovi, když ležela na nemocničním lehátku, podle videa odvysílaného Novaja Gazeta. „Už to není dlouho. Taxikáře vyhodili z auta, nasedli do něj, sklonili nám hlavy, svázali ruce, položili nás na kolena, přiložili pistoli k hlavě. Nějak všechno udělali nervózně. Nemohli se ani spojit.“ [our] ruce správně. „