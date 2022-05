Polský prezident říká, že Ukrajina musí rozhodnout o své budoucnosti

Kyjev (Reuters) – Ukrajinský polský prezident teprve v neděli řekl zákonodárcům v Kyjevě, že se stal prvním zahraničním lídrem, který od 24. února v Rusku osobně promluvil k ukrajinskému parlamentu. napadnout.

Kyjev vyloučil jakoukoli mírovou dohodu, která by zahrnovala územní ústupky, a odmítl výzvy k příměří, které by mohlo zahrnovat ruské síly zůstávající na územích, která okupoval, s tím, že by to Moskvě jednoduše poskytlo čas na obnovu svých sil.

„Ozývají se alarmující hlasy, které říkají, že Ukrajina by měla splnit Putinovy ​​požadavky,“ řekl Andrej Duda. „Jedině Ukrajina má právo rozhodovat o své budoucnosti… Bez vás nic není o vás,“ dodal za bouřlivého potlesku v sále.

Duda řekl, že mezinárodní společenství by mělo požadovat po Rusku úplné stažení z ukrajinského území.

„Pokud bude Ukrajina obětována pro… ekonomické důvody nebo politické ambice – byť jen centimetr jejího území – bude to obrovská rána nejen pro ukrajinský národ, ale pro celý západní svět,“ řekl Duda.

Vztahy Polska s Ruskem, rodištěm odborového svazu Solidarita, který sehrál roli při ukončení komunismu ve východní Evropě, jsou již dlouho napjaté. Od ruské invaze se Varšava umístila jako jeden z nejsilnějších spojenců Kyjeva.

Polsko je neochvějným zastáncem tvrdých sankcí proti Rusku a silně podporuje vstup Ukrajiny do Evropské unie.

„Nebudu odpočívat, dokud se Ukrajina nestane členem Evropské unie,“ řekl v neděli Duda.

