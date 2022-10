Tom DeLonge děkuje Mattu Skibovi za udržení blink-182″ naživu…

Zamrkejte s Tomem v následujících nadcházejících termínech:

březen 2023

11 Tijuana, MX – Imperial GNP (Festival)

14 Lima, Peru – stadion San Marcos +

17-19 – Buenos Aires, Argentina – Lollapalooza Argentina (festival)

17-19 – Santiago, Chile – Lollapalooza Chile (festival)

21-22 – Asuncion, Paraguay – Do prdele

23-26 – Bogotá, Kolumbie – Estereo výlet (festival)

24-26 – Sao Paulo, Brazílie – Lollapalooza Brasil (festival)

28- Mexico City, MX – Palacio de los Deportes +

dubna 2023

1-2 – Monterey, MX – Do prdele

května 2023

4 St. Paul, MN – Xcel Energy Center*

6 Chicago, Illinois – United Center *

9 Detroit, Michigan – Little Caesars Arena*

11 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena*

12 Montreal, QC – Bell Center *

16 Cleveland, Ohio – Rocket Mortgage Fieldhouse*

17 Pittsburgh, Pennsylvania – PPG Paints Arena*

19 New York, NY – Madison Square Garden *

20 Belmont Park, New York – UBS Arena *

21 Boston, MA – TD Garden*

23 Washington DC – Capital One Arena *

24 Brooklyn, NY – Barclays Center *

26 Baltimore, MD – Baltimore Arena *

27 Hershey, PA – Hershey Park Stadium*

28 Atlantic City, NJ – Hudební festival vedle

června 2023

14 Phoenix, Arizona – Footprint Center*

16 Los Angeles, CA – Bank of California Stadium*

20 San Diego, CA – Pechanga Arena *

22 San Jose, CA – SAP Center *

23 Sacramento, CA – 1* Gold Center

25 Seattle, Washington – Climate Pledge Circuit *

27 Vancouver, Britská Kolumbie – Rogers Arena*

29 Edmonton, AB – Rogers Place*

30 Calgary, AB – Scotiabank Saddledome*

července 2023

3 Denver, CO – míčové hřiště*

5 Dallas, Texas – American Airlines Center *

7 Austin, TX – Moody Center *

8 Houston, TX – Toyota Center *

10 Tampa, Florida – Amalie Arena*

11 stop Lauderdale, FL – FLA Live Arena*

13 Atlanta, GA – State Farm Arena*

14 Charlotte, NC – Spectrum Center*

16 Nashville, TN – Bridgestone Arena*

září 2023

2 Glasgow, Spojené království – OVO Hydro ^

4 Belfast, Velká Británie – SSE Arena ^

5 Dublin, Irsko – 3Arena ^

8 Antverpy, Belgie – Sportpaleis ^

9 Kolín nad Rýnem, Německo – Lanxess Arena ^

12 Kodaň, Dánsko – Royal Arena ^

13 Stockholm, Švédsko – Avicii Arena ^

14 Oslo, Norsko – Spektrum ^

16 Berlín, Německo – Mercedes-Benz Arena ^

17 Hamburk, Německo – Barclays Arena ^

19 Praha, Česká republika – O2 Arena ^

20 Vídeň, Rakousko – Stadthalle ^

října 2023

2 Lisabon, Portugalsko – Altice Arena ^

3 Madrid, Španělsko – Wizink Center ^

4 Barcelona, ​​​​Španělsko – Palau Sant Jordi ^

6 Bologna, Itálie – Unipol Arena ^

8 Amsterdam, Nizozemsko – Zygo Dome ^

9 Paříž, Francie – Accor Arena ^

11 Londýn, Velká Británie – The O2 ^

12 Londýn, Velká Británie – The O2 ^

14 Birmingham, Velká Británie – Utilita Arena ^

15 Manchester, Velká Británie – AO Arena ^

21 Las Vegas, Nevada – Festival Když jsme byli mladí

února 2024

9 Perth, Západní Austrálie – RAC Arena!

11 Adelaide, Jižní Austrálie – Centrum zábavy!

13 Melbourne, Victoria – Rod Laver Arena!

16 Sydney, NSW – Qudos Bank Arena!

19 Brisbane, Queensland – Zábavní centrum!

23 Auckland, Nový Zéland – Spark Arena!

26 Christchurch, Nový Zéland – Christchurch Square!

+ = s aloe

* = s otočnými dveřmi

^ = S dosavadním příběhem

! = s výškou proti

