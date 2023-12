Recenze ‚Ďáblova spiknutí‘: Nabitý mix hororu

Ďáblův tým vypráví návrat padlého anděla z pekla v oslnivé, přeplněné česko-americké inscenaci.

Ti, kteří čekali na kombinaci „Da Vinciho kódu“ a „Rosemary’s Baby“, mohou najít odpověď na své modlitby „The Devil’s Spit“. Všichni ostatní budou pravděpodobně někde mezi pobavením a údivem nad tímto nadpřirozeným thrillerem, včetně křesťanského publika, které jeden podezřívá, že je částečně zaměřeno, protože anglická česká produkce se široce otevírá na více než 1000 amerických obrazovkách.

Pokud hra s CGI pro oči, která pojednává o biblických proroctvích se stejnou uctivou vážností jako série „National Treasure“, zachází s americkou historií, budou odměněni živou, i když popcornovou zábavou. Bláznivá fantazie prvního producenta a scénáristy Eda Allana – v níž se archanděl Michael pouští do pozemského boje se současnými Satanovými přisluhovači – však zmátne i ty, kteří hledají důkazy upřímnosti (nebo dokonce jen síly) v projektu, který osciluje mezi akční a thriller. Dobrodružný, hororový, táborový, umělecký thriller, nevkus a diskutabilní posvátnost. Kanadskému režisérovi Nathanu Frankowskimu se to vše daří slepit do pestrých stylistických termínů, k čemuž výrazně pomáhají jeho hvězdní designoví spolupracovníci. Ale jako smíšená a vícesměrná narativní struktura je tato „zápletka“ určena pro ptáky.

Víte, že vás čeká velmi doslovná teologie, když krátký prolog ukazuje vyhnání Lucifera (Joe Anderson) z nebe jako astronomickou událost: meteorit se řítí z hlubokého vesmíru, aby se zavrtal do horkého jádra planety Země, kde zlo Andělův první výrok po znovunabytí vědomí je „Seru“. Na toto strašné místo ho navždy připoutal Michael (krátce viděn Peter Mensah) a přísahal, že se jednoho dne pomstí.

Ten den se nyní zdá být blízko, částečně díky vzácnému veřejnému vystavení Turínského plátna v italské katedrále, které umožnilo jeho odcizení. Svědky zločinu jsou americká studentka umění Laura (Alice Orr Ewing) a její přítel, mladý britský kněz Otec Marconi (Joe Doyle). Nejenže přežije boj s uprchlým zlým padouchem známým jako Liz (Evelyn Hall), ale s posledním dechem přivolá archanděla, aby „použil mé tělo k porážce Satana“, a je tak znovu aktivován.

Laura je možná méně šťastná, protože se ocitla v zajetí s jinými ženami jako potenciální nádoby pro posvátné nebo nesvaté spawn. (Vypadá to, že se film ještě nerozhodl.) To zahrnuje injekci „DNA Ježíše z Nazaretu“ do dělohy, kterou z výše zmíněného rubáše sňalo Lizino bláznivé biotechnologické konsorcium Dr. Laurent (Brian Caspe). Faktory jsou také jakési úhoří přízraky popela a ohně; „Earth Monster“ (Spencer Wilding) je potomkem želv Ninja a Neuvěřitelného Hulka; Něco jako malý žalář sestupuje z chodby „Pit of Hell“ do Ďáblova sídla; A více.

Mezitím se viceprezident Michael Marconi snaží zachránit Lauru a zastavit Satanův zlý, i když poněkud zkreslený, plán proti Bohu, který, jak říká, Satan ve skutečnosti popisuje jako „Do prdele, tati“. Jeho jedinými spojenci jsou samotářský kardinál (James Faulkner) a nakonec nějaké „ukradené duše“, které „nepatří“ do pekla, ale stejně tam uvízly.

Jako by to všechno už nebylo dost těžké vyřešit, Alanův scénář ani nedrží jednotlivé postavy pevně v rukou: zdá se, že jejich nadpřirozené síly přicházejí a odcházejí, stejně jako jejich vzájemná loajalita. Zdá se, že Ďáblova zápletka často zamotává svou vlastní imaginativní logiku, ne proto, že je zápletka komplikovaná, ale proto, že je zavedeno tolik směšných myšlenek, aniž by byly rozvinuty. V ideálním případě by to mělo vytvořit takovou horkou kaši, která bude s tím, jak se její excesy hromadí, zábavnější. Místo toho se film začne opotřebovávat, jakmile si uvědomíte, že nesčetné roztřepené nitky nebudou viset pohromadě, ale přistanou na špinavé hromadě.

Vzhledem k tomu, že dobrý dialog zde není silnou stránkou, nemohou účinkující dělat nic jiného, ​​než se snažit zachovat rovnou tvář, někteří z nich pod těžkými vrstvami latexu. Méně štěstí má Orr-Ewing, který je nakonec požádán, aby se nastěhoval a zase z něj vyšel ze stavu „vlastnictví“, který žádný herec nedokáže s grácií zvládnout, jak bylo napsáno. Na druhou stranu bývalá tanečnice/modelka Hall bere svou darebnou roli jako variaci na Cruellu DeVilovou a prostě odmítá být hloupá – tu práci udělá sama; S dovednostíDěkuji mnohokrát.

Není to jediný prvek, který alespoň naznačuje jazykový postoj, který se znatelně objevuje v některých písních s originálním soundtrackem a partiturou Anne-Catherine Dern. Vizuálně je „Ďáblovo spiknutí“ často přehnané, od využití malebných historických míst až po mix gotických a sci-fi motivů produkčního designéra Ondreje Lipinského. Různé FX práce jsou většinou špičkové, i když koncepty, které ilustrují, jsou jen zřídka velmi originální; Obzvláště povedené jsou „démonští netopýři“ zahlédnuti v ostře barevných sekvencích pekla. Širokoúhlé fotografie DP Milana Chadimy jsou působivé.

Ve skutečnosti tento film vypadá jako pověstný milion dolarů, respektive každý poslední cent z milionů dolarů, které ve skutečnosti stojí. Ale jak už to teď často bývá, takové řemeslo se vynakládá na scénář, který se pro výbor jeví jako mnohem méně složitý. Konečný výsledek je náladový, neosobní, zábavný a nezapomenutelný.