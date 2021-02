Rodiče unesených nigerijských dívek se je předtím, než byly převezeny, pokusili vytáhnout ze školy

ABUJA, Nigérie – Dny před ozbrojenci zaútočili na střední školu ve státě Zamfara v severozápadní Nigérii a unesli stovky školaček, školních úřadů a místních bezpečnostních agentur, které byly varovány před hrozícím nebezpečím ve městě, zejména v oblasti, kde se škola nachází. obyvatelům. Místní.

V pátek unesli těžce ozbrojení ozbrojenci nejméně 315 dívek, které byly obyvatelkami vládní střední školy pro dívky ve městě Gangebe. Ozbrojenci dorazili na motorky kolem 1:30 místního času a odnesli unesené dívky do nedalekých lesů, přičemž rodinní příslušníci obětí byli rozrušeni a znepokojeni. Obyvatelé uvedli, že „cizí muži“ hlídkovali v okolí školy a zastrašovali členy komunity v blízkosti školních dnů před únosem.

Najednou jsme na ulici viděli podivné muže [leading to the Government Girls’ Secondary School] „V noci se chovají, jako by tam byli strážci,“ řekla The Daily Beast Danlami Omar, která žije poblíž školy. „Zastavili chodce a zeptali se jich, kam jdou.“

Muži obývali okolí školy dva dny před nehodou, obtěžovali kolemjdoucí a pobízeli obyvatele, aby na jejich aktivity upozorňovali policejní úředníky.

“Jakmile jsme je informovali, zmizeli z oblasti,” řekl Omar. Potom jsme požádali policejní úředníky o posílení bezpečnosti v okolí školy, ale nestalo se tak. “

Lidé žijící poblíž školy však nebyli jediní, kdo vyjádřil znepokojení nad bezpečnostní situací v oblasti. Daily Beast se dozvědělo, že někteří členové rodiny požádali školské úřady o uzavření penzionu a umožnění dívkám navštěvovat kurzy jako denní studenti kvůli rostoucím zprávám o trestné činnosti v okolních oblastech. Jejich prosby padly na uši.

“Lidé si stěžovali, že v jejich domovech útočí ozbrojení muži a že jejich děti jsou neustále obtěžovány těmito padouchy, takže někteří rodiče požádali, aby škola zavřela penzion, pouze pokud se tito zločinci někdy rozhodli školu navštívit,” uvedlo Jibril Abu Bakr, který navštěvuje Jeho neteř, je ve škole, ale podle The Daily Beast není mezi nezvěstnými.

Abu Bakr dodal: „Bohužel někdo ve škole prohlásil, že úřady nemohou zavřít koleje samy od sebe, a tvrdí, že předtím musí získat souhlas od vládního ministerstva školství.“

Obavy o bezpečnost jejich dětí přinutily některé rodiče, aby zabránili dětem v návratu do jejich kolejí, a místo toho je podle Abu Bakra přiměly navštěvovat školu jako denní studenti. Tento krok mohl v pátek zachránit více dívek před únosem.

Abu Bakr řekl: “Někteří rodiče to viděli přicházet a udělali správnou věc tím, že odstranili své dcery z vnitřního domova.” „Pokud ne, dnes by nám chybělo více než 500 dívek ze školy.“

Žádná skupina se nepřihlásila k odpovědnosti za únosy, k nimž došlo v pátek, ke kterému došlo po více než týdnu, proti 42 lidem, včetně 27 studentů. Byli uneseni při podobném útoku Ve vládní škole ve státě Niger v severozápadní Nigérii. Chlapci se ještě nezotavili.

Téměř 24 hodin po zatčení školních dívek z Gangbei se společná operace mezi policií a armádou dosud nepodařilo najít. „Existují informace, že byli přeneseni do nedalekého lesa, a my je sledujeme a jsme opatrní,“ řekl na páteční tiskové konferenci zamfarský státní policejní komisař Abuto Yarrow.

Nejistota v částech severozápadní a severozápadní Nigérie vzrostla, zejména po stovkách školáků Byli uneseni ve státě Katsina Loni v prosinci byly vlády států ve dvou regionech nuceny zavřít internátní školy ve vysoce rizikových oblastech. Zamfarova vláda počkala v pátek na únosy, než přijme podobná opatření. Ale pro mnoho lidí v problémovém městě Gangbei přišel tento krok příliš pozdě.

Abu Bakr řekl: „Kdyby jednali včas, dívky by byly se svými rodinami a nikdo by neprosil armádu, aby našla jejich dcery.“ „Tento lhostejný přístup vlády se musí zastavit.“