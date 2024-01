Kabelka Dior první dámy Jižní Koreje v hodnotě 2 000 dolarů podnítí obvinění z roubování

Politický rozruch kolem luxusní kabelky darované první dámě Jižní Koreje způsobil tento týden roztržku v čele vládnoucí strany v zemi a vyvolal obvinění ze zneužití pravomoci necelé tři měsíce před parlamentními volbami.

Skandál se datuje do prosince loňského roku, kdy A Liberální kanál YouTube Kim Keun-hee, manželka konzervativního jihokorejského prezidenta Yoon Suk-yeola, prozradila, že od korejsko-amerického pastora Choi Jae-younga obdržela tašku Christian Dior v hodnotě asi 3 milionů wonů (2 200 dolarů).

„Proč mi pořád nosíš tyhle věci?“ ptá se Kim Choi ve videu, které kněz v roce 2022 natočil pomocí funkce fotoaparátu na svých náramkových hodinkách.

Záběry vyvolaly výzvy z celého politického spektra po omluvě a vyšetření, zda prezidentský pár porušil protikorupční zákony.

„Prezident nejenže nekomunikuje s veřejností, ale také se aktivně zapojuje do skrývání podezření kolem první dámy, nestydatě se vměšuje do stranických záležitostí a vměšuje se do voleb,“ řekl Lee Jae-myung, lídr opoziční Demokratické strany. Páteční schůze strany.

Yoon a Kim odmítli veřejně řešit obvinění z pochybení. Jejich političtí spojenci obvinili kanál YouTube z pastí a špinavých triků.

Prezidentská kancelář řekla místním médiím, že Kim přijal dar, který byl „spravován a uložen jako vládní majetek“. Úřad na žádost o vyjádření bezprostředně nereagoval.

Kim Kyun-hee přijíždí do Bílého domu ve Washingtonu na státní večeři v dubnu. Její kontroverzní veřejný obraz neustále pronásleduje prezidenta Yeon Suk-yeola © Jim Watson/AFP/Getty Images

Minulý týden ale vůdce Yoonovy People Power Party, bývalý ministr spravedlnosti Han Dong-hun, připustil, že dar by mohl být „věc veřejného zájmu“.

Podle zpráv místních médií Yoona také rozhněvaly výroky poslance Pákistánské lidové strany a spojence Han Kim Kyung-yeol z minulého týdne, ve kterých přirovnal první dámu k Marii Antoinette.

To vedlo k návštěvě Yoonova náčelníka štábu a požadavku Hana – který je stejně jako Yoon bývalým generálním prokurátorem a byl široce vnímán jako prezidentův důvěrník a chráněnec –, aby odstoupil z funkce šéfa strany jen něco málo přes měsíc po nástupu do úřadu.

Han to ale odmítl a uvrhl stranu do krize, když žádost tento týden oznámila. Analytici uvedli, že rostoucí kontroverze začala ohrožovat šance konzervativců v nadcházejících parlamentních volbách.

Demokratická strana má v současné době většinu v Národním shromáždění země, ale průzkumy veřejného mínění naznačují těsný závod, přičemž 29 procent dotázaných voličů minulý měsíc vyjádřilo preferenci pro Pákistánskou lidovou stranu, 25 procent pro Demokratickou stranu a 35 procent není rozhodnuto. k Hancockovi.. výzkum.

Ale Yoonův nesouhlasný rating vzrostl oproti předchozímu týdnu o pět procentních bodů na nejvyšší úroveň za devět měsíců, podle průzkumu Gallup Korea provedeného v pátek.

Han Dong-hoon, šéf vládnoucí Strany lidové moci, který byl široce vnímán jako chráněnec prezidenta Yoon Suk-yula, uznal, že dar je „věc veřejného zájmu“. © Yonhap/EPA-EFE/Shutterstock AFP prostřednictvím Getty Images

Kontroverzní obraz první dámy nadále pronásleduje prezidenta Yoona. Tento měsíc Yoon vetoval opoziční návrh zákona o zahájení zvláštního vyšetřování údajného zapojení jeho manželky do manipulace s akciemi.

Kim se také veřejně omluvila za obvinění z plagiátorství ve své doktorské práci a řadu nepravdivých tvrzení ve své autobiografii, zatímco prezidentova 76letá tchyně byla nedávno odsouzena k roku vězení za podvod.

„Otázky kolem Kimovy vhodnosti neustále podkopávají Yoonovu image bojovníka proti korupci,“ řekl Jeong-Min Kim, šéfredaktor informační služby Korea Pro se sídlem v Soulu.

Dodala, že tlak Yoonovy kanceláře na Hana, aby rezignoval, což je krok široce považovaný za překročení prezidentových pravomocí, vykrystalizoval obavy – včetně některých zákonodárců PPP – ohledně „autoritářských tendencí“ administrativy.

„Během autoritářského období v Jižní Koreji byla veškerá politická moc soustředěna v rukou prezidenta,“ řekla. „Takže vidět prezidenta nestydatě zasahovat do parlamentní politiky – a do problému, který se týká jeho rodiny – je opravdu špatný pohled.“

Příznivci vidí Yoona jako nezávisle smýšlejícího člověka proti úplatkům, který byl ochoten postavit se korupčním praktikám na obou stranách jihokorejské nenávistné politické propasti. Jako žalobce v tvrdé linii dohlížel na odsouzení bývalé konzervativní prezidentky Park Kun-hje a dědice Samsungu Lee Jae-yonga za obvinění z úplatkářství a korupce.

Odpůrci ho ale obviňují z toho, že využívá prezidentský úřad – a dříve úřad generálního prokurátora – k ochraně spojenců a k politickým pomstěm.

Loni Lee Jae-myung, vůdce Demokratické strany, který v prezidentských volbách v roce 2022 prohrál s Yoonem o méně než jeden procentní bod, zahájil hladovku na protest proti politice Yoonovy vlády.

Lee, který také čelí soudu za to, že požádal výrobce spodního prádla, aby převedl 8 milionů dolarů do Severní Koreje v nezákonné snaze posílit ekonomické vazby, byl tento měsíc bodnut do krku útočníkem, který mu chtěl „zabránit stát se prezidentem“. informovaly noviny British Daily Mail. Na policii.

Opoziční vůdce se od té doby vrátil na politickou scénu, ale nyní čelí trestnímu oznámení od lékařských skupin, kteří tvrdí, že jeho stav nevyžaduje, aby byl převezen z města Pusan ​​na jihu země do nemocnice v Soulu.

„[Lee] „Mohl by se léčit v Pusanské národní univerzitní nemocnici, pokud by byl v situaci života nebo smrti,“ řekl Lim Hyun-taek, prezident Korejské pediatrické společnosti, poté, co podal stížnost státním zástupcům. „Mobilizace zákonodárců, aby požadovali a [helicopter] Přejezd do Soulu. . . „Je to zneužití moci a požadavek zvláštního zacházení.“