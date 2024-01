Zhang a Zheng vedou Čínu k vítězství nad Českou republikou v United Cupu

Čína zaznamenala v sobotu působivý debut na United Cupu poté, co porazila Českou republiku 3:0 v Perthu, přičemž Zhang Zhichen a Zeng Zhenwen zaznamenali ve svých dvouhrách působivá vítězství.

Zheng zajistil Číně vítězství v páté sadě, když ve dvouhře žen porazil obhájkyni wimbledonského šampiona Marketu Vondroušovou 6:1, 2:6, 6:1 strhujícím výkonem.

V zápase plném prudkých výkyvů dynamiky 21letá Cheng svým vítězstvím za hodinu a 48 minut nadále upevňovala svůj status vycházející hvězdy na ženském okruhu.

Světová 15. Čchengová začala silně, vyhrála 12 z prvních 13 bodů, než dokončila první sadu klinickým způsobem. Zdálo se, že Zheng utíká s brzkým brejkem ve druhém setu, ale č. 7 Vondroušová se dostala na grandslam a převzala kontrolu a vyrovnala skóre.

Zheng se na konci bouře přeskupila a znovu objevila svou agresivní formu, aby v prvním vzájemném střetnutí vyšla jako vítězná.

„Je to první zápas tohoto roku (2024). Takže to bylo vlastně vždycky trochu těžké. Odehrál jsem opravdu dobrý první set. Držel jsem se svého herního plánu a hrál jsem opravdu tvrdě, agresivně. Ale ve druhém setu.“ .“ „Myslím, že jsem začala trochu ztrácet koncentraci a ona začala hrát o něco lépe. Udělala ty nevynucené chyby při střele, takže jsem to vrátila,“ vzpomínala Cheng na svůj zápas ve dvouhře.

„Ale každopádně jsem rád, že jsem vyhrál tento zápas. Nezáleží na druhém nebo třetím setu, protože hraji za svůj tým. Jsem šťastný i ve třetím setu, protože můj výkon byl mnohem lepší.“ než ve druhém setu. Mohu ustoupit a vstoupit do zápasu,“ řekl Cheng.

Zhang se dříve zapsala do historie tím, že vyhrála první čínský zápas Fed Cupu, když porazila Jiřího Lehicu 5-7, 6-3, 6-4 za dvě hodiny a 20 minut v tenisovém turnaji smíšených týmů.

S podporou skupiny hlučných čínských fanoušků v RAC Areně zahájil Zhang novou sezónu důrazně, aby pokračoval ve svém tempu z průlomové kampaně v roce 2023.

Zhang na 58. místě v žebříčku zpočátku bojoval s 31. těžce dorážejícím Lehicou.

Zhang ale začal svůj precizní bekhend vypouštět k ničivému efektu a nakonec ovládl zápas poznamenaný razantními voleji od základní čáry.

„Jsem velmi šťastný, protože jsem si dnes zachoval svou psychiku velmi dobře, jako klid,“ řekl Zhang novinářům. „Dokonce jsem měl nějaké poruchy a ten druhý, Leheka, měl přestávku, ale pořád mám stejnou mentalitu, což je dnes velmi dobré.“

Zhang a Zheng dokončili bezchybný výkon Číny tím, že porazili Lehicu a Vondrousovou ve smíšené čtyřhře 6-1, 6-2 za méně než hodinu.

Čína pak bude v neděli čelit hrozivé výzvě ze strany Srbska Novaka Djokoviče.

Světová jednička Djokovič na předzápasové konferenci prohlásil, že Čína vedená Zhang Wuzhengem je „silný tým, velmi silný tým“.

„Jsou v dobré kondici. Mají skvělé hráče. Je tady velká čínská komunita. A stejně tak srbská komunita. Doufejme, že cítíme energii na tribunách a podporu pro obě země a opravdu oslavíme Nový rok co nejlépe.“ způsobem pro Srby. Možná pro to. Číňané jsou v tom,“ řekl Djokovič se smíchem. dnes.“