Ekonomika vysokých máků činí Nový Zéland chudším

„Zelení nikdy neviděli problém, který by nedokázali vyřešit tím, že by brali peníze jiných lidí, problém je v tom, že když berete lidem stále více zisků, neinvestují tolik a všichni ztrácejí,“ říká David Seymour, ACT mluvčí a finanční lídr.

„Zisky povzbuzují společnosti k rozšíření výroby. Rozšíření výroby znamená více pracovních míst a větší ekonomický růst. Opravdu si můžeme dovolit větší zisky Novozélanďanů v době, kdy zoufale potřebujeme ekonomický růst?“

„Lidé rádi přemýšlejí o Novém Zélandu jako o zemi prvního světa, ale naše příjmová čísla vyprávějí jiný příběh. Dokud nebudeme mít vládu zaměřenou na ekonomický růst, budeme i nadále svědky tragédií v našem zdravotním systému a infrastruktuře, které nedosahují moderní standardy.

V rámci práce se rozdíl v průměrné mzdě posunul z Australanů vydělávajících 17 400 dolarů navíc na 24 000 dolarů navíc. Litva, Česká republika a Slovinsko nás v posledních pěti letech předčily v produktivitě. Vypadá to, že Estonsko je připraveno nás předjet. Už se ani nesrovnáváme s Austrálií, Kanadou, Spojenými státy nebo Británií.

Jak jsem řekl při spouštění ACT Alternativní rozpočet pro skutečnou změnuRiskujeme ztrátu našeho prvního světového postavení. Když ztratíme konkurenceschopnost, ztratíme kvalifikované lidi a investice. Když ztratíme kvalifikované lidi a investice, staneme se méně konkurenceschopnými. To je šnek, kterému se musíme vyhnout.

„Nezamýšlené důsledky daňových změn vždy převažují nad zamýšlenými výsledky. Z historie víme, že to časem povede k tomu, že sem bude chtít přijít méně vysoce kvalifikovaných lidí a více vysoce kvalifikovaných lidí bude chtít odejít do atraktivnějších jurisdikcí.“

„Ale možná největší tragédií daní z produktivity je poselství, které vysílá všem Novozélanďanům, kteří se snaží dostat dopředu.

„Trestání úspěchu je opakem toho, co se tak usilovně snažíme vštěpovat našim mladým lidem, když se rozvíjejí ve škole, pokračují ve studiu a připojují se k pracovní síle.

ACT Alternative Budget ukazuje, jak snížit daně a odměnit Novozélanďany za jejich tvrdou práci tím, že jim umožní ponechat si své peníze. Podle našeho plánu například zdravotní sestra s jedním dítětem získá 70 000 dolarů na dani.

ACT má plán, jak zastavit pokles a růst ekonomiky. Tím by se země vrátila do přebytku a Novozélanďané by si mohli ponechat více svých příjmů na investice.

„Musíme do našeho daňového systému vložit hodnoty ambicí, učinit jej spravedlivějším, jednodušším a konkurenceschopnějším. To je nejen možné, je to nutné.“

