Jak se objevili čtyři největší konkurenti, kteří způsobili převrat ve „velké šestce“ v Premier League

Tento víkend jsou v Premier League dva z prvních šesti zápasů.

Sky Sports V neděli naplnil hlavní vysílací čas Tottenhamem na pátém místě proti Manchestru United na druhém místě v Tottenhamu Hotspur a doufal, že nepochybně bude stejně zábavným tarifem, jaký byl představen na gólové slavnosti v říjnu na Old Trafford.

Před spuštěním této hry je na čtvrtém místě v tabulce, která hostí třetí místo, malý problém. Po započítání Tottenhamu a United by v druhém zápase měly vypadnout dva z dalších šesti klubů, Arsenal, Chelsea, Liverpool a Manchester City, vyřazovacím procesem, že?

No, ne tak docela. Místo toho budou dva z nejpamátnějších vraků brány anglického fotbalu zvyšovat jejich šance na uvedení Ligy mistrů UEFA a všeho, co s ní přichází, příští sezónu, ve West Hamu a Leicesteru City.

Po odchodu z milované Pauline Ground v roce 2016 je West Ham útočnou linií Premier League, což je klub, kde miliony liber útočníkům nebodují, takže se hraje národní hymna a sny fanoušků obvykle mizí a umírají.

Ale letos se věci výrazně změnily, vzhledem k tomu, jak to začalo. Další sezóna bojů zjevně vyšla najevo, když West Ham prohrál doma v úvodním víkendu s Newcastlem United 2: 0 uprostřed intenzivních davových nepokojů po prodeji producenta akademie Grady Diangany West Bromwichi Albion a neúspěchu Jamese Tarkovského z Burnley.

Od té doby se Hummers pod vedením Davida Moyese, který sám byl v posledních letech postavou cynismu, stabilně vyšplhal na stůl Premier League, a to částečně díky formě znalce Watfordu ve výši 1,5 milionu liber bramborového salátu. Z celé České republiky a slavného útočníka se mu po celý rok 2019 nepodařilo vstřelit žádné góly.

Vzestup West Hamu byl pozoruhodný, protože ho nikdo ve skutečnosti neviděl. Být nejlepším hráčem Londýna v současné době je před Chelsea, Tottenhamem a Arsenalem, kterým zbývá pouze osm zápasů, důkazem nejen schopnosti Moyese zotavit se jako trenér, ale také talentu, uplatnění a soudržnosti jeho týmu.

Jesse Lingard je aktuální příchutí měsíce ve Stratfordu, ale v různých obdobích sezóny si tento titul připsali Thomas Sochik i Michail Antonio. Mezitím byl Declan Rice po celou dobu skvělý a do hry přidal rozměr, o kterém si jen málokdo myslí, že je schopen, stejně jako Aaron Criswell, který poskytl více asistencí (sedm) než kterýkoli jiný obránce v lize.

Zatímco West Ham vypadá jako nečekaně šťastná nehoda, Leicester byl spíše designem, vzhledem k tomu, že v minulé sezóně sotva ztratil místo v první čtyřce.

Od doby, kdy v roce 2016 získali titul, velcí hráči odcházeli a odcházeli, ale chytrý nábor a dokonce i chytřejší trénink Brendana Rodgersa znamená, že Leicester spíše rostl, než aby vydělal peníze z prodeje N’Golo Kante, Riyad Mahrez a Harry Maguire. Leicesterův nábor byl konzistentní a působivý, přičemž mladí, talentovaní a takticky odolní hráči byli pravidelně zkráceni.

Spolu s Casperem Schmeichelem, Johnnym Evansem, Wesley Fofanou, Ricardem Pereirou, Uri Tillmansem, Wilfredem Ndidim, Jamesem Madisonem, Harvey Barnesem a Jamiem Vardym patří jejich tým rozhodně k nejvyšším vrstvám Premier League, i když samotný Leicester není viděn jako jeden z gigantů divize.

A stejně jako West Ham s Lingardem mají v Kelichi Iheanacho jednoho z nejbystřejších hráčů, který si ze sedmi gólů v posledních pěti zápasech uvědomuje potenciál, který z něj učinil budoucí hvězdu. V Manchesteru City.

Oba týmy budou o víkendu slabé, protože West Ham byl nucen zaplnit velké díry, které zanechalo zraněné duo Rice, Antonio a Leicester, Don Barnes, rychlý a vynikající James Justin, který by se mohl vklouznout do kádra Garetha Southgate na Euro 2020, kdyby neroztrhal seznam ACL. Očekává se, že to bude vzrušující a vyčerpávající bitva, bez ohledu na rizika s tím spojená.

Zatímco utkání Tottenham – Manchester United bude prioritou v televizním pokrytí, West Ham a Leicester věnují stejnou pozornost změně zavedeného systému.

