Napsal to chobotnice?

Nicola Claytonová nezačala studovat chobotnice. Profesorka na univerzitě v Cambridge vybudovala svou kariéru na pozoruhodném chování křovinatého ptáka, malého modročerného ptáka, který si ukládá jídlo na později. V roce 1998 ukázala se svými kolegy, že si ptáci pamatují, jak dlouho to bylo od doby, kdy byly potraviny skryty. oni mohou plán do budoucnaSkrývají jídlo na místech, která mají důvod si myslet, že později budou mít hlad.

Jejich chování je složitější než jednoduše vědět, že jídlo se objeví, když stisknete tlačítko nebo rozpoznáte vzor, ​​což může udělat mnoho zvířat. Kromě jiných opic a korvidů, jako jsou vrány, má jen málo dosud studovaných zvířat celou škálu mentálních schopností prokázaných těmito ptáky.

Ale chobotnice a další hlavonožci Může to být zajímavý testovací případ. Mořští biologové si všimli, že když loví chobotnice a chobotnice, nenásledují dva dny po sobě stejnou cestu. Srovnávací psycholog Kristel Josette Alves uvažoval, jestli to znamená, že mají podobnou paměť jako corvids, kteří jsou schopni znovu zažít to, co se jim stalo v minulosti. V roce 2013 publikovala s Dr. Claytonem a jejím spolupracovníkem Záhadná studie olihně Což naznačuje, že ano. Dr. Clayton, Dr. Schnell a jejich kolegové se začali ptát: Mají chobotnice smysl pro budoucnost a nedávnou minulost? Mohou rozhodovat o tom, o čem si myslí, že se v budoucnu pravděpodobně stane?

Chobotnice vždy fascinovaly pozorovatele svou zjevnou vynalézavostí Jeden klip na YouTube S více než dvěma miliony zhlédnutí chobotnice sbírá a vyndává kokosové skořápky, Možná pro pozdější použití jako nástroje. Chobotnice mají také velké mozky a dobře vyvinuté chování. Dr. Schnell však uvedl, že chobotnice rostou v laboratoři snadněji než chobotnice a snáze se s nimi pracuje než s chobotnicemi, které jsou často zakrnělé a mohou odmítnout manipulaci s experimentátorem.

Samozřejmě existuje také faktor Houdini.

“Máte malé zabavače, kteří utíkají s chobotnicemi. Přijďte ráno a bez ohledu na to, jak těsně utěsníte akvárium, najdete je plazit se venku,” řekla.