Potápěč objeví 900 let starý meč, který zaznamenává křížové výpravy

Vody u pobřeží Karmelu zůstávají po celý rok na stejné teplotě, což pomohlo zachovat železo v meči. Protože železo oxidovalo, řekl pan Charvet, ulity a další mořští tvorové se na něj lepili jako guma. Řekl, že objev starověkých artefaktů se zvyšuje s rostoucí popularitou potápění v Izraeli.

Muslimští vůdci druhé křížové výpravy uvedli, že porazili západní křižáky v Damašku Jonathan PhillipsProfesor historie křížových výprav na Royal Holloway, University of London.

Dr. Holloway řekl, že výroba meče byla v té době drahá a byla považována za symbol stavu. Podle něj to mělo smysl najít na moři, protože mnoho bitev se odehrálo poblíž břehů, kde vystoupili křesťanští vojáci a byli někdy napadeni muslimskými silami.

„Mohlo to být od rytíře, který padl na moři, nebo jej ztratil v bitvě na moři,“ řekl.

Když to pan Katzin našel, řekl, že se obává, že by to mohlo být ukradeno nebo pohřbeno pod tekutým pískem, podle prohlášení úřadu.

Generální ředitel Izraelského úřadu pro památky, Eli Escusedo, pochválil pana Katzina, protože „každý nalezený artefakt nám pomáhá dát dohromady historickou hádanku Země Izrael“. Pan Katzen byl oceněn Certifikátem za zásluhy o dobré občanství.

Během třetí křížové výpravy se francouzský král Filip August, král Richard I. (v Anglii také známý jako Richard Lví srdce) a římský císař Fridrich I. (také známý jako Frederick Barbarossa) vydali dobýt Jeruzalém. Saladin, vládce oblasti pokrývající moderní Egypt, Sýrii a Irák, kterou obsadil v roce 1187, řekl: Dr. John CoatesProfesor středověkých dějin na Whitman College ve Walla Walla, Washington.

V té době se papež Řehoř VIII. Pokusil inspirovat západní křesťany „velkým sentimentálním jazykem“, aby získali zpět Jeruzalém od muslimů, ale nakonec si muslimská armáda udržela kontrolu nad městem, řekl Dr. Coats.