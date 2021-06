Některé modely iMac M1 se dodávají se zkroucenými úchyty

Nějaký m 1 Zdá se, že iMac má výrobní vadu, která způsobuje, že je displej připevněn ke stojanu zcela nevyváženým způsobem, což má za následek pokřivený displej.



YouTuber iPhonedo o víkendu zveřejnil recenzi na M1 iMac, a zjistil, že jeho mechanismus vypadal na jedné straně nakloněný, což vedlo k narůstajícímu rozporu, který byl jasně patrný a zafixovaný pravítkem.

Někdo jiný v komunitách podpory Apple také si stěžoval Nerovnoměrná obrazovka s kontrastem 1 mm mezi pravou a levou stranou obrazovky a byla Třetí stížnost na Reddit, přičemž osoba v této situaci objevila problém po sledování videa iPhonedo.

Poté, co jsem to sledoval, jsem zkontroloval můj a je to také křivé.

Ne tak docela na jeho míru, ale ani docela plochý.

Jsem mimo své comebackové okno a nemůžu vystát čas, který trvá, než budu mít stroj, na kterém budu pracovat měsíc, ale je to tak frustrující, že Apple všech společností dodává jednotky s takovým do očí bijícím dohledem.

Dokonce i náš oranžový iMac ‌M1‌, který jsme si objednali k testování, vypadá, že má mírně pokřivenou obrazovku. Mac pověsti Kameraman Dan si všiml, že ‌iMac‌ byl pokřivený, a předpokládal, že to byl problém v jeho kanceláři, ale vypadá to, že to tak nemusí být.

Displej ‌iMac‌ je ke stojanu připevněn sedmi šrouby a výrobní problém se nezdá být uživatelsky opravitelný.

Apple se může rozhodnout povolit vrácení zkroucených iMaců po dvoutýdenní lhůtě pro vrácení, ale v tuto chvíli se zdá, že jde o problém omezeného rozsahu, takže zatím nevíme, jak bude tým podpory reagovat. Zákazníci společnosti Apple, kteří si zakoupí nový M1‌ MiMac‌, by měli při přijetí nového zařízení zkontrolovat zkroucenou obrazovku, aby ji bylo možné vrátit nebo vyměnit během dvoutýdenní lhůty pro vrácení, aby se nemuseli pokoušet získat podporu od společnosti Apple.

Doposud je s tímto výrobním problémem známo jen několik iMaců, ale pokud máte problémy s instalací na váš ‌M1‌ ‌iMac‌, dejte nám vědět v komentářích níže.