SAE-Czech Business Forum k diskusi o posílení společné spolupráce

Praha [Czech Republic]29. května (ANI/WAM): Za přítomnosti ministra zahraničí Spojených arabských emirátů Ahmeda Ali Al Shaikha a českého premiéra Petra Fialy jednalo SAE-Czech Business Forum o posílení spolupráce v celé řadě klíčových sektorů. Prozkoumejte společný zájem a další příležitosti pro obchod a investice mezi oběma zeměmi.

Fórum bylo svoláno v rámci návštěvy delegace SAE na vysoké úrovni vedené Al Sheikhem v České republice s cílem rozšířit bilaterální spolupráci v různých oblastech tak, aby byly naplněny aspirace zemí i národů. Během této návštěvy byla podepsána Smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Al Shaikh ocenil hloubku ekonomických vazeb SAE a ČR, čímž zvýšil pozici SAE jako jednoho z největších ekonomických partnerů České republiky, přičemž se očekává, že obchod s neropou přesáhne do roku 2022 1 miliardu dolarů. Poznamenal také výrazný růst českých investic. Ve Spojených Arabských Emirátech

Al Shaikh dodal: „Zasedání SAE-Czech Business Forum odráží stále se rozšiřující bilaterální vztahy mezi SAE a Českou republikou, zejména v ekonomických sektorech, které v poslední době po podpisu dohody zaznamenaly výrazný růst. Ekonomická, obchodní a technická spolupráce do ledna 2022. Dohoda předznamenala novou kapitolu silných ekonomických vazeb, které podpoří plány udržitelného hospodářského růstu v obou zemích.

Fórum vytvořilo několik společných pracovních skupin v oblastech, jako je obchod a investice; vzdělání; zdraví; Zemědělství; životní prostředí, energie a obnovitelné zdroje; a technologie s cílem prozkoumat příležitosti v obou zemích. Byl také dohodnut společný akční plán, který má pro obě země pokročit v bilaterální spolupráci v prioritních oblastech.

V delegaci byli zástupci několika ministerstev, včetně ministerstva financí, ministerstva hospodářství, ministerstva školství, ministerstva pro změnu klimatu a životního prostředí, ministerstva zdravotnictví a prevence, společností ze Spojených arabských emirátů a společností z veřejného i soukromého sektoru. Obchodní a průmyslová komora Spojených arabských emirátů, Obchodní a průmyslová komora Fujairah, Univerzita SAE, Univerzita Khalifa, Americká univerzita v Sharjah, Masdar, Emirates Nuclear Corporation, Al Tahra Holding, Tawasun, Edge, SD Group, Rockford Xellerix, Al Fattan, Úřad pro umělou inteligenci, SAE Space Agency, G42, Advanced Technology Research Council, Sharjah Research Technology and Innovation Park, Abu Dhabi Department of Economic Development, Invest in Sharjah, Dubai Airport Free Zone, Ajman Free Zone, Emirates Global Aluminium a Bin Khali Group.

Na okraj návštěvy podepsala memorandum o porozumění také Vysoká škola zemědělství a veterinární lékařství Univerzity SAE a Česká zemědělská univerzita. (ANI/WAM)

