Zprávy Google na vašem telefonu Samsung získají vylepšené kódy potvrzení o přečtení

Zprávy Google, které jsou předinstalované na mnoha telefonech Samsung, nedávno nahradily Chat s RCS. Tato změna byla rozšířená a aplikovaná v celé aplikaci, včetně nabídky Nastavení. Účtenky se však stále řídí starým vzorem. To se dnes mění, protože podle nejnovější zprávy používá Google Messages RCS Chat nový přístup k zobrazování potvrzení o přečtení.

Dříve zprávy Google procházely zprávami Odeslané, Odeslané, Doručené a Přečtené. Nyní s novou aktualizací, Zprávy Google nyní zobrazují stopky nebo ikonu hodin, když je zpráva na cestě (odesílání). U odeslaných zpráv se zobrazí jediné zaškrtnutí. U doručených zpráv bude nyní zobrazovat dvojité zaškrtnutí a u přečtených zpráv bude nyní zobrazovat vyplněnou ikonu dvojitého zaškrtnutí. Skupinové konverzace nyní také zobrazují ikony „Vidí X“ a „Čtené všemi“.

Alespoň poprvé bylo možné vysvětlit nové symboly pomocí slovních nápověd

Několik lidí mělo tento nový systém ikon Zpráv Google pro potvrzení o přečtení již v říjnu 2022. Tuto funkci využívalo více uživatelů, protože jim byl po připojení k beta verzi Zpráv Google k dispozici přepracování. Rychle vpřed a uživatelé stabilní aplikace Zprávy Google také vidí ikony potvrzení o přečtení.

Upřímně řečeno, nové ikony Google Messages by měly být důkladně vysvětleny pomocí výzev pro každou ikonu. To by mělo usnadnit novým uživatelům nebo uživatelům, kteří jej uvidí poprvé, lépe porozumět změnám. Pozitivní zpětná vazba by však mohla být základem toho, že Google tyto nové ikony řádně nevysvětlil slovy a zcela přepracoval ikonu.

Ať je to jakkoli, Google možná pokračoval v přístupu k ikonám, protože ikony jsou univerzálnější než texty. Ve skutečnosti mnoho hlavních platforem pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp a Telegram, používá ikony zaškrtnutí k zobrazení stavu zpráv.