Fyzici mají jedinečný pohled na zničující kometu

Když se C / 2019 Y4 ATLAS rozpadl v dubnu 2020, mnozí byli zděšeni, že ztratili to, co by bylo nejjasnější kometou od smrti Hale-Bopp v roce 1997. NASA a Evropská kosmická agentura však letěly blízko toho, co zbylo z Atlasu , dává vědcům vzácný pohled na Co se stane s ocasem komety, když už za ničím nezaostává.

Poprvé pozorován v prosinci 2019, ATLAS byl nějakou dobu na radarech vesmírných agentur a mohl být viděn pouhým okem v květnu 2020, ale v předchozím měsíci rychle zesílil a Zhroutilo se to předtím, než se to stalo. Hubblův kosmický dalekohled zachytil rozpad komety, který odhalil imaginární záři z kousků komety, když byla ještě 91 milionů mil od Země. Kousky mají velikost téměř každého domu a společně připomínají světlomety hlubinné ponorky.

Zatímco rozpad komety byl v některých ohledech zklamáním, ocas komety se kolem ní zasekl, a tak byla nasazena sluneční sonda, aby zjistila, co zbylo. (Stejně to mělo být v oblasti, takže to byla mise s dostatečným prostorem pro běh.) Výzkumný tým provedl agregovaná měření Zbytky Atlasu u Zpívejte všechny místní přístroje sluneční orbity: detektor aktivních částic, magnetometr, experimentátor rádiových a plazmatických vln a analyzátor slunečního větru. Úplný popis užitečného zatížení Solar Orbiter je k dispozici na ESA webová stránka.

Kometa Hale-Bopp, jak je vidět na Floridě v březnu 1997. obrázek : George Chilton / AFP ( Getty Images )

Komety jsou známé svým ikonickým prachovým ocasem vzdalovaným od jádra. Ale mrtvoly také iontové ocasy, které jsou obvykle mnohem slabší a pocházejí z interakce kometárního plynu se slunečním větrem. The orbitální solární magnetometr Podle pozorování týmu provedlo měření místních magnetických polí, což týmu umožnilo zjistit, jak magnetické pole ocasu komety interagovalo s magnetickým polem neseným slunečním větrem skrz sluneční soustavu.

Vzorek Sofistikovaný tým všech těchto dat Poznamenal, že meziplanetární magnetické pole se zakřivuje kolem komety a že centrální ocas komety má slabší magnetické pole, než jaké ji obklopuje. Kometu si můžete ve větrném dni představit jako motorkáře – sluneční vítr se kolem komety ohýbá. Podle Královské astronomické společnosti Press Uvolnění, což je kombinace navíjení magnetického pole a iontů produkovaných kometou tání Jádro produkuje iontový ocas komety.

„Jedná se o zcela jedinečnou událost a je to pro nás vzrušující příležitost studovat složení a strukturu ocasů komety v nebývalých detailech,“ uvedl ve stejném vydání Lorenzo Mattini, solární fyzik na Imperial College London a vedoucí nedávné práce. . . „Doufejme, že díky sluneční sondě Parker a slunečnímu vozidlu, které nyní obíhá kolem Slunce blíže než kdy dříve, se tyto události mohou v budoucnu stát běžnějšími!“

Amatérským astronomům určitě uniklo to, co mohlo být v loňském roce velkolepým pohledem. Jejich ztráta však byla pro fyziky přínosem, protože dokázali tyto divné jevy lépe pochopit.

