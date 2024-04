„Zataženo“ očekávané v Dallas-Fort Worth kvůli úplnému zatmění Slunce 8.

Poznámka redakce: Tento příběh je součástí Dallas Morning News o úplném zatmění Slunce v roce 2024. Pro další návštěvu dallasnews.com/Eclipse.

Do úplného zatmění Slunce zbývá jen několik dní a podle Národní meteorologické služby zůstává na severu a ve středním Texasu podle předpovědi částečně až oblačno.

Příbuzný: Úplné zatmění Slunce je rychlé. Zde je váš průvodce přežitím v Eclipse Day na poslední chvíli

Nejnovější aktualizace z kanceláře meteorologické služby Fort Worth v pátek ráno předpovídá v pondělí v oblasti Dallas-Fort Worth zataženo na cestě totality. Podle grafu meteorologické služby má severní Texas průměrnou šanci na polojasnou nebo lepší oblohu ve 13:00 8. dubna.

V aktualizaci v pátek představitelé meteorologické služby uvedli, že existuje více než 90% pravděpodobnost, že v pondělí ráno budou na místě vysoké cirry a že v době zatmění budou hustší. Meteorologové sledují, jak hustá je vysoká oblačnost.

NASA Řekl MojamalOčekává se, že začne ve 13:40 v Dallasu, kdy Měsíc zcela zakryje Slunce, a potrvá asi čtyři minuty. Očekává se, že částečné zatmění začne ve městě kolem 12:20.

Příbuzný: Co víte o úplném zatmění Slunce v Dallasu 8. dubna?

Vysoká oblačnost je v oblasti téměř jistá a ideální pozorovací podmínky zůstávají nepravděpodobné, uvedla meteorologická služba. Existuje zvýšená možnost, že hustá nízká oblačnost ovlivní viditelnost v částech středního Texasu.

„Ideální pozorovací podmínky budou v našem regionu pro #Eclipse2024 i nadále nepravděpodobné, s horší viditelností, když se přesunete do středního Texasu,“ uvedla meteorologická služba v prohlášení. Sdílet na X.

Bouřky se očekávají od soboty do neděle a poté od pondělí do úterý po zatmění. Načasování bouřkových systémů „určí, co v den zatmění uvidíme nebo ne,“ řekla dříve Monique Sellersová, meteoroložka z NWS Fort Worth.

Příbuzný: Kde vidět úplné zatmění Slunce 8. dubna v oblasti D-FW

Sellers si všiml, že nízká oblačnost stratusových mraků obvykle zakrývá vše na obloze. Tenký závoj vysoké oblačnosti bude pro přihlížející pohodlnější, aby zahlédli.

Na jihu centrálního Texasu se očekává, že obloha bude většinou zatažená, podle A.J Sdílení na sociálních sítích Z NWS Austin/San Antonio. Meteorologové v kanceláři si nejsou jisti, jak hustá bude oblačnost a zda nedojde k protržení nízké oblačnosti, která by umožnila filtrované sledování.

stůl Poznamenal, že šance jsou větší Chcete-li zvýšit viditelnost Dálný severovýchod – graf meteorologické služby ukazuje vysoké šance na příznivé pozorovací podmínky v severovýchodní části Arkansasu na hranici s Missouri a Kentucky.

Podle grafu nejsou žádné části Texasu v cestě totality, které by měly vysokou šanci na příznivé podmínky. Meteorologové uvedli, že ke změnám předpovědí může dojít v následujících dnech.