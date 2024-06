Emma Czech je nejlepší fotbalistkou roku Southland

V týmu s vracejícími se startéry a rekruty z divize I se neočekává, že starší obránkyně Emma Cech bude tuto sezónu hrát za Lockport.

Čech se ale kromě defenzivních schopností stal jedním z ofenzivních katalyzátorů svého týmu. Pomohl Porters vyhrát prvních 24 zápasů a zároveň získat celoamerické vyznamenání.

Zpětně to všechno dává smysl.

„Letos se moje sebevědomí rozhodně zvedlo a mám pocit, že jsem odehrál své nejlepší zápasy ze všech sezón, které jsem odehrál,“ řekl Čech. „Je to skvělé a veškeré uznání je skvělé.

„Určitě jsem to nečekal, ale mám pocit, že všechna ta dřina, kterou jsem za ty roky vynaložil, se rozhodně vyplatila.“

Czech, nejlepší fotbalistka roku 2024 Daily Southtown Girls, vedla dynamitovou obranu Lockportu (24-1), která zaznamenala 17 shutoutů a dala jen 10 gólů za celou sezónu.

Rekrut z SIU Edwardsville se postaral o volné a rohové kopy pro Portera a nasbíral 19 asistencí a čtyři góly.

Co se týče trenéra Lockportu Todda Elkeho, Čech se stal nejpůsobivějším hráčem týmu plného špiček.

„Jeho zlepšení oproti loňskému roku je obrovské,“ řekl Elkay. „Opravdu tvrdě jsme pracovali na mentálním aspektu její hry. Vždy měla talent. Jde spíše o to, aby věřila sama sobě, že může být hráčkou, ve kterou se vyvine.“

„Děsivé na tom je, že ještě nenarazila na strop.“

Na začátku sezony cítila Češka na svých bedrech obrovskou tíhu. Věděla, že Lockport má speciální tým, ale promoce Bella Diorio zanechala obrovskou prázdnotu.

Diorio, nejlepší fotbalista roku 2023 Daily Southtown Girls, vstřelil 41 gólů, než se zavázal k TCU. Převzal většinu Lockportových výprav a roli dostal Čech.

Ve třetím jarním zápase Porters skóroval Čech z přímého kopu v prodloužení a pomohl Glenbrooku South porazit Glenbrook 2:1. A s tím se zrodila hvězda.

„Bylo úžasné vstřelit ten gól,“ řekl Čech. „Pamatuji si, že jsem předtím cvičil a procházel jsem je. Uvidíme, jak to půjde.“ To nastavilo můj tón a sebevědomí pro zbytek sezóny.

„Byl tam velký tlak a dokázal jsem to udělat, takže jsem věděl, že to zvládnu znovu a znovu.“

Čech se stal konečným obousměrným hráčem, podle kolegy staršího obránce Brinlee McNabba.

„Práce v zákulisí s Emmou byla neuvěřitelná,“ řekl McNabb, který byl najat v Milwaukee. „Hodně mi tam usnadňuje život a je to skvělá obránkyně.“

„Je skvělé vidět, jak také přispívá k útoku.“

Češka vyrostla na basketbalu a volejbalu, ale brzy zjistila, že její vášeň je v oblasti fotbalu.

„Můj táta (John) je velký basketbalový fanoušek,“ řekl Czech. „Vyrostl na basketbalu a hrál na střední škole. Myslím, že opravdu chtěl, abych se dostal k basketbalu. Miloval jsem basketbal, ale zamiloval jsem se do fotbalu a rozhodl jsem se, že to je můj sport.

„Můj táta o fotbale nic nevěděl, ale vzal ho jako trenér a naučil se ho během let, kdy jsem ho hrál. Teď ho miluje. Myslím, že je to skvělé, protože jsem ho mohl zapojit do úžasná hra fotbalu.

Doufá, že pošle zprávu budoucím Porterům, až se Češka vydá na vysokou školu.

Je důkazem, že z role hráče jedné sezóny se může stát hvězda další.

„Doufám, že všichni vidí, že když si dáte tu práci, můžete udělat cokoliv,“ řekl Čech. „Minulou sezonu jsem měl dobrou, ale letos jsem se osvědčil.

„Pokud si dáte tu práci a budete věřit, uvidíte, že se dostaví výsledky.“