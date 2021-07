„Pěna“ v řadičích Zelda Joy-Con není nic nového

Začátkem tohoto měsíce jsme zveřejnili příběh o někom, kdo údajně přišel se spisem Joy-Con Drift řešení. Pokud chybí, oprava vyžaduje vložení malého čtverce papíru nebo lepenky na stejné místo jako umístění analogové páčky, aby se znovu stisklo pouzdro konzoly. Je to tak jednoduché a zdá se, že to funguje tak daleko.

Nyní se jmenuje uživatel Nintendo Switch Vložení tweetu Na Twitteru otevřela svou novou značku The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Předák (Ano, někdo to již udělal) A objevil jsem dva proužky pěny kolem analogové části plechovky …

I když to vypadá, že by to mohlo být zajímavé řešení, vzhledem k tomu, že „se objevil“ internet, mnoho fanoušků Switchu nyní zdůraznilo, jak podobné pruhy byly zaznamenány také ve starším Joy-Conu. YouTuber vysílání vlna Sdílel své žluté Joy-Cons z doby před několika lety spolu s novou Legend of Zelda:

Vypadá to také, že to Nintendo dělá už nějakou dobu, a můj žlutý Joycon z doby před pár lety pic.twitter.com/zmFSfU3gmn– Zrození vlny (SpawnWaveMedia) 26. července 2021

Kolega YouTuberka Erica Griffinová Reagoval na to a poznamenal, že se zdálo, že to bylo „dobré období“, protože tyto „pěnové podložky“ byly v Joy-Conu, ale to by nutně nevyřešilo problémy s driftem:

„Poprvé jsem to viděl na mé Joy-con fialové a neonově oranžové, říjen 2019. Tyto věci neustále přepracovávám. Má polštářky a stále trochu unáší. * Ignorovat * Hloupá oprava pro mnohostranný problém.“

Ačkoli tyto pěnové podložky mohou obsahovat mírně vylepšené ovladače Joy-Con, zdá se, že to nemusí být nutně oficiální Oprava, v kterou všichni doufají …

Už jste tyto podložky na svém Joy-Conu viděli? Zanechat komentář níže.