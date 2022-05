Kamala Harris se setkává s novým prezidentem SAE a vyjadřuje soustrast nad úmrtím hlavy státu

Harrisová po schůzce novinářům řekla, že cestu podnikla jménem prezidenta Joe Bidena a amerického lidu, „aby vyjádřila naši soustrast příteli a partnerovi Spojených arabských emirátů“ a poblahopřála novému prezidentovi SAE, Sheikhovi. . Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ve věku 73 let zemřel v pátek šejk Khalifa, jehož modernizační politika pomohla proměnit jeho zemi v regionální mocnost.

Harrisová řekla, že znovu potvrdila závazek Spojených států k „bezpečnosti a prosperitě tohoto regionu“ a že mluvila o tom, „jak americký lid těžil z tohoto vztahu“.

K viceprezidentovi se na významné cestě připojili ministr zahraničí Anthony Blinken, ministr obrany Lloyd Austin, ředitel CIA Bill Burns a zvláštní prezidentský vyslanec pro klima John Kerry.

Bílý dům uvedl, že cesty se zúčastní také chargé d’affairs na americké ambasádě v Abú Zabí Sean Murphy. poradce pro národní bezpečnost Harris Phil Gordon; Brett McGurk, koordinátor Národní bezpečnostní rady pro Blízký východ a severní Afriku; a ředitelka Rady národní bezpečnosti Barbara Leaf pro Blízký východ a severní Afriku.

Zahrnutí několika vysokých úředníků Bidenovy administrativy do delegace naznačuje pokus Spojených států zmírnit nedávné napětí mezi oběma zeměmi, které eskalovalo po lednovém útoku dronů na Abú Zabí ze strany rebelů Houthi, který si vyžádal tři mrtvé. Spojené arabské emiráty lobovaly za to, aby Bidenova administrativa překlasifikovala Húsíy na teroristickou organizaci poté, co Biden zrušil označení z Trumpovy éry.

Biden popsal zesnulého emirátského vůdce jako „skutečného partnera a přítele Spojených států“. „Spojené státy jsou odhodlány uctít památku zesnulého prezidenta šejka Khalify bin Zayed Al Nahyana pokračováním v posilování strategického partnerství mezi našimi dvěma zeměmi v nadcházejících měsících a letech,“ uvedl v prohlášení.

Oficiální agentura Emirates News Agency uvedla, že šejk Mohammed, jeho bratr, byl jednomyslně zvolen prezidentem federální nejvyšší radou země. Sheikh Mohammed byl široce považován za de facto vůdce Spojených arabských emirátů, který se zabýval každodenními záležitostmi státu Perského zálivu, zatímco role šejka Khalify byla do značné míry ceremoniální, protože v roce 2014 utrpěl mrtvici a podstoupil operaci.