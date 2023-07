Wall Street propaguje ceny na rozvíjejících se trzích, když přichází holubičí pivot

(Bloomberg) – S tím, jak mizí naděje na změnu měnové politiky ve Spojených státech a v Evropě, manažeři peněz od Goldman Sachs po Citigroup nabízejí snížení úrokových sazeb na rozvíjejících se trzích jako klíčové investiční téma pro druhou polovinu roku 2023.

Dluhopisy v místní měně v rozvojovém světě překonaly americké státní dluhopisy, přičemž průměrná riziková prémie klesla na nejnižší úroveň za posledních deset let. To přimělo Goldman Sachs Group Inc. Aby svým klientům poradila, aby si zajistili aktuální výnosy v Indonésii, Izraeli a Jižní Africe prostřednictvím úrokových swapů, Citigroup Inc. Doporučit podobné nabídky v Indii, Jižní Koreji a Brazílii. HSBC Holdings Plc ze své strany preferuje dlouhodobé dluhopisy zejména v Latinské Americe.

Tento optimismus přichází v patách narůstajících důkazů, že rozvíjející se ekonomiky kradou crescendo směrem k bohatším zemím při dosahování maximální inflace a nejnižších sazeb. Seznam rozvojových zemí, které zastavily zvyšování úrokových sazeb, roste: Tchaj-wan, Indie, Indonésie, Polsko a Mexiko. Maďarsko dokonce snížilo sazby a signalizovalo další uvolňování, zatímco brazilská centrální banka v srpnu otevřela možnost snížení sazeb.

„Centrální banky rozvíjejících se trhů překonaly rostoucí inflační očekávání mnohem rychleji než jejich protějšky na rozvinutých trzích a nyní sklízejí výhody,“ řekl Paul Greer, finanční ředitel Fidelity International. Donedávna jsme měli pocit, že centrální banky rozvíjejících se trhů by mohly počkat, až Fed dá zelenou s uvolněním měnové politiky, aby mohly začít uvolňovat. Nyní věříme, že se tak stane bez ohledu na politiku Fedu.

To, co umožňuje rozvojovým zemím rychle přistoupit ke snížení úrokových sazeb, je kombinace vyšších nominálních výpůjčních nákladů, nižší inflace a nižší volatility měn. Citi index překvapivé inflace rozvíjejících se trhů klesl v 11 z 12 měsíců do května, což ukazuje, jak byly cenové tlaky pod odhady. Na rozdíl od Spojených států nebo Evropy dosáhly země jako Indonésie a Thajsko růstu spotřebitelských cen ve svých cílových pásmech, zatímco Brazílie se tomu blíží.

„Mnoho rozvíjejících se trhů bylo při zvyšování úrokových sazeb mnohem agresivnější, nikdy nevěřily, že inflace je ‚dočasná‘, a nyní poskytují investorům skutečnou rezervu pro skutečný výnos,“ řekla Aninda Mitra, vedoucí makro-asijské strategie a investic v BNY. Mellon Investment Management.

Úrokové swapy, které zahrnují výměnu pohyblivé sazby za pevnou sazbu a naopak, se staly první zastávkou pro peněžní manažery, kteří se po dvou letech jestřábích pohybů po celém světě znovu ponořili do klíčového holubičího tématu.

Goldman Sachs říká, že investoři musí souhlasit s tím, že budou přijímat a platit pevné úrokové sazby v rupiích, šekelech a randech po dobu pěti let. Citigroup říká, že její takzvané taker obchody by se měly zaměřit na korejské sazby po dobu dvou let na základě očekávání, že Bank of Korea zahájí cyklus uvolňování v říjnu. Doporučuje také dvouletý přijímací obchod na burzách v Indii a Brazílii. Morgan Stanley preferuje Kolumbii a Brazílii.

Někteří investoři jdou cestou dluhopisů a preferují vlastnictví dlouhodobých cenných papírů, které se stanou atraktivními ve scénáři nízké úrokové sazby. HSBC doporučuje dluhy Brazílie, Mexika, Indonésie, Jižní Koreje a České republiky, protože míra inflace v těchto zemích roste a promítne se do výnosů. Fidelity’s Greer řekl, že mezi jeho nejlepší tipy patří Brazílie, Mexiko, Kolumbie a Peru, protože Latinská Amerika je v čele turnaje.

Oslabující trend amerického dolaru spojený s poklesem volatility měn povzbuzuje investory, aby sázeli na aktiva denominovaná v místních měnách. Index carry obchodů v osmi měnách rozvíjejících se trhů přinesl investorům 5% návratnost v prvním pololetí, což je nejlepší od roku 2017.

Zisky se však soustředily v Latinské Americe, což způsobilo, že investoři sázeli na měny, jako je jihoafrický rand nebo čínský jüan. Stratégové tvrdí, že sázky ve druhém pololetí na snížení sazeb by měly být podobně selektivní. Latinská Amerika a rozvíjející se Asie se řadí na první místa v seznamu preferovaných správců peněz.

„Zatímco politici ve vyspělých ekonomikách se během tohoto inflačního šoku dostali pod palbu, ti na rozvíjejících se trzích se objevili s nedotčenou důvěryhodností,“ napsal Neil Shearing, hlavní ekonom Capital Economics Group. „Bude se na to pamatovat jako na krizi, z níž tvorba politiky na rozvíjejících se trzích vznikla.“

co chceš sledovat

Čínský Caixin Manufacturing PMI za červen bude sledován, aby se zjistilo, zda zůstane i nadále expanzivní, nebo bude vykazovat kontrakci.

Indonésie, Jižní Korea, Filipíny a Tchaj-wan zveřejní údaje o celkové inflaci za červen, přičemž růst cen v předchozím měsíci zpomalil. Statistiky inflace zveřejní také Pákistán, Mexiko, Chile, Turecko a Maďarsko

Thajský parlament se má sejít 3. července, což je poprvé od voleb 14. května, kdy se očekává, že poslanci budou v následujících dnech či týdnech hlasovat o novém premiérovi.

Malajsie oznámí své rozhodnutí o úrokových sazbách ve čtvrtek poté, co tvůrce politiky překvapil investory zvýšením úrokových sazeb v květnu, přičemž rozhodovací orgány na Srí Lance a v Polsku oznámily svá rozhodnutí o úrokových sazbách ve stejný den.

