Česká republika je na prvním místě s překvapivě vysokými úrokovými sazbami

Dvě středoevropské centrální banky překvapily trhy zvýšením svých sazeb. Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu 30. září o tři „stupně“, tedy 0,75%. Polská národní banka následovala 6. října, ačkoli její sazba vzrostla o relativně mírných 0,4%.

Ale není sama. Proti inflaci podnikají kroky i další centrální banky v regionu. To je v příkrém kontrastu s ostychem Evropské centrální banky a dalších velkých orgánů měnové a hospodářské politiky. Ty místo toho zdůrazňují dočasnou povahu současných inflačních tlaků a upřednostňují použití forwardových pokynů pro stanovení očekávání jakékoli budoucí návratnosti vyšších úrokových sazeb.

Přestože trhy ČNB i NBP překvapily, dělaly to různými způsoby. Bankovní rada ČNB vždy poprvé v tomto tisíciletí vyjadřovala svůj záměr zvýšit úrokovou sazbu o více než 25 bazických bodů. Dříve informovala, že vzestup na konci září bude asi o dva stupně. Na schůzce pro plánování politiky však převládli jestřábi, vzhledem k rozsahu inflačních překvapení a silnému pocitu, že vzhledem k tomu, že se inflační očekávání začínají odchylovat od cíle, bude třeba ještě přijít. Jedním ze zlatých pravidel tvorby české měnové politiky je, že pokud má většina členů představenstva pocit, že výsledek nadcházejících politických zasedání je jistý, je lepší jednat jednou ranou než částečnou metodou. Rozhodnutí z 30. září bylo důsledkem.

Na druhou stranu NBP až do začátku října vyjadřovala spokojenost s inflací a neochotu výrazně růst. Poláci jsou ale méně ochotní snášet vyšší ceny než v minulosti, což na varšavské politiky vytvářelo velký tlak. Polský premiér Mateusz Morawiecki se vyjádřil k inflačním očekáváním a dal jasně najevo, že chce, aby národní centrální banka jednala proti zvyšování sazeb ve stejný den, kdy centrální banka stáhla překvapivé zvýšení sazeb. Lze jen spekulovat, že to mohlo mít vliv na MPC, který dříve upřednostňoval míru financování polského dluhu.

A co je nejdůležitější, české a polské centrální banky nejsou ve střední Evropě výjimkou. Maďarská banka Magyar Nemzeti a její rumunský protějšek Banca Națională a României již zahájily proces normalizace a zpřísňování politiky. Pasivní zůstaly pouze bulharské a chorvatské měnové úřady. To lze vysvětlit skutečností, že nastavení měnové politiky v Bulharsku závisí na měnové radě, zatímco chorvatská centrální banka se více zabývá otázkami přistoupení, protože se ve své nabídce vstupu do eurozóny snaží dodržovat pevný časový rozvrh.

Agresivní povahu, s níž „nové“ centrální banky EU bojují proti inflaci, lze vysvětlit několika faktory. Vstoupili do pandemie Covid-19 v dobré ekonomické kondici a na trzích s horkými pracovními místy. Skutečnost, že dokázali úspěšně využívat finanční nástroje, moratoria na splácení dluhu a s výjimkou Čechů kvantitativní uvolňování pomoci svým občanům a průmyslu v pandemii bez vážných důsledků finanční stability, pomohla udržet jejich ekonomiky v provozu na maximální kapacitě. Významné poklesy její ekonomické produkce se odrazily spíše v zásahu do nabídky než do poptávky.

V důsledku toho nyní tyto ekonomiky čelí větším domácím cenovým tlakům. Elity domácí hospodářské politiky si přitom dobře uvědomují politické náklady finanční nestability, spojené s vyššími obdobími inflace, které občané nejsou ochotni akceptovat po dvou desetiletích cenové stability. Finanční situace v těchto ekonomikách je navíc z hlediska zadluženosti státu mnohem lepší než ve větších ekonomikách eurozóny. Úřady proto nemusí věnovat tolik pozornosti obsluze státního dluhu v době po Covid a mohou upřednostňovat cenovou stabilitu.

Pomáhají také horké trhy práce, což činí potenciální ztrátu konkurenceschopnosti po posílení směnného kurzu v důsledku rozšiřování úrokových diferenciálů s eurozónou menší problém. Jakékoli zhodnocení směnného kurzu by současně zmírnilo dovážené cenové tlaky způsobené úzkými místy po Covidu i růst cen energií způsobený zelenými politikami ve většině vyspělých ekonomických divadel.

„Nové“ měnové úřady v Evropské unii přirozeně častěji než Evropská centrální banka zpřísňují politiku a zvyšují úrokové sazby. Většina politických elit v těchto zemích si je vědoma neoblíbenosti vysoké inflace mezi svými voliči. Česká centrální banka se solidní historií nezávislosti a zaměřením na cenovou stabilitu může být v čele skupiny, ale její vrstevníci ji následují. Střední Evropa by se měla připravit na další zvyšování sazeb.

Miroslav Singer je ředitelem pro podnikové záležitosti a hlavním ekonomem skupiny Generali a bývalým guvernérem České národní banky.