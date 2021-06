Byli jsme Netrpělivě čekáme na novou generaci skládacích telefonů od společnosti Samsung Na chvíli teď, ale vypadá to, že bychom konečně mohli přijít s oznámením. Vyskytly se dva soubory FCC, které odhalily nejen to, že se Z Flip3 a Z Fold3 vypnuly ​​při spuštění, ale také to, že jedno ze zařízení bude mít podporu stylusu.

Díky těmto dokumentům (prostřednictvím Vývojáři XDA), nyní víme, že Galaxy Z Fold3 bude obsahovat funkce S Pen. Sportovní číslo modelu SM-F926USoubory FCC potvrzují, že v zařízení je zabudován digitizér potřebný pro správné fungování pera S Pen. Galaxy Fold Z2 používal číslo modelu SM-F916, takže se rozhodně jedná o jeho nástupce. Kromě nové funkce pera očekávejte, že Z Fold3 bude obsahovat 5G (a všechna jeho různá pásma, včetně UWB a mmWave), NFC, bezdrátové nabíjení a Wi-Fi 6e.

obrázek přes MySmartPrice.

Budeme muset počkat a uvidíme, jak Samsung plánuje chránit skládací obrazovku stylusu od předchozích skládacích zařízení společnosti الأجهزة Více náchylný na poškrábání než standardní talíř Gorilla Glass لوح. S trochou štěstí má Samsung v rukávu několik triků, které vám zablokují drahý gadget budoucnosti.

Galaxy Z Flip3 také získala certifikaci s číslem modelu SM-F711U. Bohužel se zdá, že mu chybí některé špičkové funkce jeho většího bratra, včetně podpory S Pen a UWB, ale je skvělé vědět, že je na cestě další véčkové zařízení.

O obou zařízeních se říkalo, že budou spuštěny v srpnu před několika měsíci, místo Galaxy Note Zatímco si má vzít zaslouženou pěknou dovolenou. Díky podpoře pera Z Fold3 S Pen se fanoušci Note mají stále na co těšit, jak bude léto postupovat.