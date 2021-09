Bollywoodská herečka Preity Ji Zinta vydává plakát k prvnímu indicko-polskému filmu Vikash Verma, No Means No

Bombaj (Maharashtra) [India](ANI/PNN): Bollywoodská herečka Preity Ji Zinta zveřejnila plakát k debutovému indo-polskému filmu No Means No, který režíroval Vikash Verma a který bude celosvětově uveden 5. listopadu.

Když mluvíme o uvedení plakátu, Preity Ji Zinta řekl: „Jsem nadšený z velkého vydání plakátu„ No Means No “, který režíroval můj rodinný přítel a režisér Vikash Verma v hlavní roli s mým oblíbeným Dhruv Verma. Příběh filmu je velmi blízký do mého srdce a duše, což závisí na zmocnění žen. Film se promítá v kinech po celém světě 5. listopadu 2021 a přeji jim hodně štěstí. “Plakát sdílel a Preeti napsal:„ Blahopřejeme a vše nejlepší Vikash Dhruv pro tvůj film. ” Na film se těšíme 5. listopadu.

Film je založen na skutečném příběhu o posílení postavení žen a také na náznak hollywoodské hvězdy Stevena Seagala, který je podle prohlášení Verminým mentorem.

„Přeji ti všechno nejlepší, bratře,“ řekl Segal v prohlášení.

Hvězdy „No Means No“ Dhruv Verma, Gulshan Grover, Deep Raj Rana, Sharad Kapoor, Nazia Hassan a Kat Christian z Indie; Natalia Buck, Anna Jozek, Siluya Czech, Paul Czech, Jerzy Handslik a Anna Ador z Polska. Mezi zpěváky přehrávání jsou Shreya Ghoshal a Hariharan. Produkoval G7 Films Polsko.

Tento příběh poskytuje PNN. ANI nebude žádným způsobem odpovídat za obsah tohoto článku. (Ani/PNN)