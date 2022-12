Linuxové jádro 6.1 bylo vydáno a toto je novinka

Linus Torvalds uvádí soutěž Santa Clause, zatímco Finn, který miluje FOSS, dává pod stromeček o letošních svátcích ten nejlepší možný dárek: zbrusu nové linuxové jádro.

Ano, Linuxové jádro 6.1 je tady, připraveno napájet vaše servery, stolní počítače, smartphony, přepínače, routery a vše na světě. Oznamujeme přístup k mailing listu Linux Kernel, Linus Torvalds říká:: „Jsme tady, o týden později, ale minulý týden byl pěkný a pomalý a jsem šťastnější ze svého stavu 6,1 než před dvěma týdny.“

Linuxové jádro je vyvíjeno a udržováno globální komunitou inženýrů a nadšenců. Zatímco velký počet těch, kteří přispívají do linuxového jádra jako součást své každodenní práce, jiní se rozhodnou tak činit ve svém volném čase, sami a podle svých vlastních podmínek.

Pojďme se blíže podívat na to, co tito úžasní lidé v poslední době dělali…

Vlastnosti Linux Kernel 6.1

Hlavním doplňkem Linuxu 6.1 je Mainstreamová (experimentální) podpora pro Rez, což je víceúčelový, univerzální programovací jazyk, který se rychle rozrůstá v prostředí open source. Přestože je tato počáteční dávka evokace malá, naplňuje ambici umožnit vývojářům jádra psát kód jádra v Rustu.

Dalším přírůstkem k linuxovému jádru 6.1 je menší využití multigenerace (aka MG-LRU; Ačkoli to ještě není ve výchozím nastavení povoleno). ke mě Citujte dokumentaci v jádřeTato funkce citlivá na paměť: „…vylepšené obnovení stránky a lepší výkon pod tlakem paměti“ Hej: lepší výkon je vždy vítán.

uživatel btrfs? Linux 6.1 obsahuje „Spousta vylepšení výkonuna výkon souborového systému Btrfs, včetně nového stromu clusteru bloků pro urychlení načítání na velkých souborových systémech, další integrace io_uring a upravených exportů sysfs a „výjimečné zlepšení rychlosti FIEMAP“.

Jinde je nyní souborový systém erofs schopen sdílet redundantní data napříč systémy souborů; A souborový systém EXT4 těží z řady oprav, vyčištění a vylepšení, včetně toho, že se již nepokouší přednačítat bitmapy s alokací bloků pro souborové systémy pouze pro čtení.

PinePhone Pro je nyní také schopen provozovat hlavní jádro Linuxu 6.1 a řadu starších smartphonů Android včetně Sony Xperia 1 IV, Samsung Galaxy E5, E7 a Grand Max. Kromě toho je nyní k dispozici vstupní ovladač pro pouzdro klávesnice PinePhone.

Ovladač Nintendo HID je natolik vybroušený, že s ním budou fungovat i „levně klonované“ konzole; A ovladač Logitech nyní umožňuje použití HID++ také pro všechna zařízení Bluetooth Zprávy PhoronixSchopnost posouvání HD může být automaticky detekována, pokud je podporována.

hromada Podpora nových zvukových zařízení Dodává se s Linuxem 6.1, včetně počátečních prací na podpoře zvuku na Apple Silico, podpoře AMD Rembrandt s Sound Open Firmware (SOF) a podpoře zvuku na Mediatek MT8186 SoC Očekává se, že se objeví v nových Chromeboocích.

Mnoho nových zařízení získává podporu ze vstupního ovladače jádra XPad, Včetně pádel Xbox One Elite Na základě původní Elite a Elite Series 2.

Mezi další podporovaná zařízení patří gamepad Hori Fighting Commander ONE (včetně režimu Xbox), kabelový ovladač 8BitDo Pro 2 a řada klávesnic Wooting, včetně Wooting One, Two, Two HE a 60HE.

Kernel 6.1 také zahrnuje obvyklý druh položení základů pro další generaci CPU a GPU. Práce ve verzi 6.1 zahrnuje nový kód ovladače pro rámec správy platformy AMD na budoucích čipech Ryzen; instalace pro 5nm čipy Intel „Meteor Lake“; a pokračující úsilí o Intel Arc Graphics DG2/Alchemist.

Další změny:

Je integrován Kernel Memory Sanitizer (KMSAN).

Více podpory procesoru LoongArch

Jádro může na systémech EFI dekomprimovat +release agnostickým způsobem architektury

Rychlejší dekódování chyb paměti Intel pomocí ovladače EDAC

Podpora datové struktury Maple Tree

Nové bezpečnostní kontroly nad schopností vytvářet uživatelské jmenné prostory

Kernel se vytiskne do jádra CPU, kde dojde k chybě segmentace

Celkově linuxové jádro 6.1 zavádí řadu nových funkcí a vylepšení, které zvyšují výkon a bezpečnost systémů založených na Linuxu. Tato vylepšení dělají z Linuxu výkonnější a flexibilnější operační systém, schopný splnit požadavky široké škály aplikací a uživatelů.

Chcete více informací o nejnovější verzi? spatřit Přehled funkcí Phoronix Chcete-li získat informace na vysoké úrovni, nebo se ponořit do podrobností pomocí Zpráva o sloučení LWN 1 A Zpráva o sloučení LWN 2.

Získejte Linux 6.1

Linux 6.1 je právě teď k dispozici ke stažení jako zdrojový kód, který můžete ručně zkompilovat do vámi zvoleného distribuce? ne na to? Počkejte, až vedoucí distribuce místo toho zabalí polovinu štěpu.

Zatímco některé distribuce (jako je Arch) balí nová vydání linuxového jádra a posílají je uživatelům jako aktualizace, Ubuntu ne. Vzhledem k tomu, že nová vydání jádra jsou distribucí s pevným vydáním, dodávají se pouze v nových verzích, ačkoli vydání LTS dostávají pravidelné nové aktualizace jádra zpětně přenášené z pozdějších verzí.

si můžete vyzkoušet Hlavní repozitář společnosti Canonical Chcete-li nainstalovat Linux 6.1 na distribucích založených na Ubuntu. To se nedoporučuje. Hlavní verze nemají žádnou záruku, podporu ani bezproblémové testování. Použití na vlastní nebezpečí.