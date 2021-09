Mluvčím Iráku, kteří vyzvali k míru s Izraelem, hrozí zatčení

Irácký soud vydal zatykač na tři lidi veřejně voláno Nejvyšší soudní rada země v neděli oznámila, že jejich země uzavírá mír s Izraelem prostřednictvím Abrahámových dohod.

Mezi dvěma zatykači vydanými Prvním vyšetřovacím soudem v Karkhu na šéfa hnutí Sons of Iraq Wissama Al-Hardana a zaměstnance ministerstva kultury Sahar Karima Al-Taie.

Mluvili na konferenci v Erbilu, hlavním městě iráckého Kurdistánu, s přibližně 300 iráckými sunnity a šíity, aby posílili vztahy s Izraelem. Na bývalého iráckého poslance Mithala Al-Alusiho byl vydán zatykač, o kterém se také věří, že je spojen s akcí pořádanou americkým centrem Peace Communications Center v Erbilu.

Muži nosí kurdské vlajky na Nowruzu, který připadá na první jarní den poblíž Dohuku v iráckém Kurdistánu 20. března. (Zdroj: ARI JALAL / REUTERS)

Soud varoval, že zatkne všechny účastníky, jakmile budou jejich identitám známy úřady.

Izrael má Neformální silné vztahy S kurdskou oblastí Iráku se však tyto vztahy nerozšířily do zbytku země.

Irácký premiér Mustafa Al-Kadhimi oficiálně odmítl Erbilovu výzvu k míru s Izraelem a vyjádřil svou veřejnou podporu Palestincům.

Irácký zpravodajský web Shafak uvedl, že Hardan odvolal svá prohlášení ve prospěch normalizace.

Ve stanovisku zveřejněném v pátek v The Wall Street JournalHardan odkázal na setkání v Erbilu a vyzval k míru s Izraelem.

“Více než 300 mých iráckých soudruhů z Bagdádu, Mosulu, Anbaru, Babilu, Salah al-Dinu a Diyaly se ke mně připojilo v pátek v tomto severním městě, kde jsme vznesli obecnou žádost, aby Irák navázal vztahy s Izraelem a jeho lidmi prostřednictvím Abrahama.” dohody, “napsal Hardan.

„Budeme usilovat o osobní jednání s Izraelci. Žádná moc, zahraniční ani domácí, nám nemá právo bránit v postupu vpřed. Irácké anti-normalizační zákony, které kriminalizují občanskou angažovanost mezi Araby a Izraelci, jsou morálně odporné.“ ” Je to vysvětlit.

Hardan se také zmínil o „masovém vysídlování a vyvlastňování většiny irácké židovské populace, komunity s historií trvající 2 600 let, v polovině 20. století.

Napsal: „Jejich nucenou emigrací Irák fakticky odřízl jednu ze svých hlavních žil. Naději však čerpáme z vědomí, že většina iráckých Židů dokázala znovu vybudovat svůj život a předat své tradice svým dětem a vnoučatům v Izraeli. . “

Předseda vlády Naftali Bennett tweetoval svoji podporu konferenci a normalizaci vztahů mezi Izraelem a Irákem: „Toto je pozvání, které přichází zdola a ne shora, od lidí a ne od vlády.“

„Stát Izrael k vám v míru natáhne ruku,“ dodal Bennett.



Bennett psal o události, která se odehrála v Erbilu, a psal o komentářích, které z konference zazněly na téma „uznání historické nespravedlnosti, které byli vystaveni iráčtí Židé, je obzvláště důležité“.

Bývalý americký velvyslanec v Izraeli David Friedman naléhal na Bidenovu administrativu, aby „využila této příležitosti“. „Spojené státy mohou hrát klíčovou roli při přesunu Iráku do kruhu míru,“ napsal na Twitteru.

Ministr zahraničí Yair Lapid o víkendu napsal: „Odo dne nástupu této vlády do funkce bylo naším cílem rozšířit Abrahamské dohody. Událost v Iráku přináší naději na místa, o kterých jsme dříve neuvažovali.

Dodal: „My a Irák sdílíme společnou historii a kořeny v židovské komunitě a kdykoli nás někdo kontaktuje, uděláme vše pro to, abychom se vrátili.“

Zaměstnanci Jpost Post přispěli k této zprávě.