Spiritualita státního veletrhu: Když oslavuje lidstvo

Jerry Hammer si nemůže vzpomenout na život bez Minnesota State Fair, který letos probíhá od 25. srpna do 5. září. 67letý muž vyrůstal v St. Paul, blok od výstaviště, ve skleníku začal pracovat v 15 hodin a byl 25 let generálním ředitelem. „Výstava je prodchnuta generacemi dobrých vzpomínek,“ řekl. „To je hmatatelné.“

Q) Řekni mi o svém dětství.

A) Vyrostl jsem v Bredě, která se rozkládá na čtyřech blokech mezi Hamlinem a Snellingem, ve farnosti Svatého dětství. S parkem Como na jedné straně a výstavištěm na druhé bylo možné dělat nejrůznější věci. Každý zná každého. Všichni jsme běželi společně. Jdete do čehokoliv a jeptišky na to nějak přišly. Jsem si jistý, že mají špiony.

Všichni jsme měli primární mámu, ale pak tam byl prapor dalších maminek. Matky všech. Jestli to byla moje máma, byla to tvoje máma. Vždy byli v HC a starali se o věci. Myslím, že jediná osoba, která v tuto chvíli zbyla, je moje máma. Je jí 95 let.

O) Zdá se, že vaše katolické kořeny a kořeny svatého Pavla jsou zaměnitelné.

A) staň se tím, kým jsi. Svatého Pavla, alespoň západní polovinu, můžete mapovat přes farnost. Říkáte svatý Marek, Duch svatý, svatý Stan, Narození Krista – přesně víte, který z nich je živý. Jinde to nevidím.

Kostelní zvony svaté Anežky zvonily každou hodinu – pokud jste šli spát v 10 nebo 11, pokud byla půlnoc nebo 1 ráno, bylo to hlasité. Dokáže vás probudit z hlubokého spánku. Moje babička měla růženec – který nosila celou noc – ale byla vždy unavená. Myslím, že nikoho nenapadlo mluvit do kostela o zhasnutí zvonů.

Q) Bylo založeno vírou vaší babičky.

A) Schovávala si růženec v kapse kabátu. Pokud má vteřinu navíc, stáhne ji. Vždy jsem si vzpomněl, kde jsem skončil: „Je mi něco přes třicet.“ Tak babičky – Když mi bylo čtyřicet, stáhl jsem ti vlasy do drdolu a oblékl si domácí kabátek a jeptišky, ty černé šněrovací boty.

Otázka: Jak na vás dnes působí vaše katolická výchova?

A) Vyžadovalo to disciplínu, převzít zodpovědnost a dělat správnou věc. To je původ křesťanství. Postarejte se jeden o druhého, největší přikázání.

O) Pokora je tam také zastrčená. Podívejte se na sebe jako na služebníka galerie. Nejste hrdí, nejste vlastníkem.

A) Pokud se to stane součástí dohody, show se zmenší. Není to o jednom člověku. Je to skupina tisíců, desetitisíců. Nevím, kdy jsem měl pocit, že to byla práce. Je mnohem větší. Je větší než já.

Q) Je na výstavě spiritualita?

A) Ano. Když oslavujete lidskost, je to to nejlepší, co můžete pro lidi udělat.

Jsme protijed na to, co rozčiluje svět. To, co tady děláme, je sbližování lidí. Vidím lidi na veletrhu, jak sdílejí místo nebo třeba košík sušenek, o kterých víte, že by si nikde jinde nedali denní dobu.

Otázka: Cítíte někdy výstavu potřebnou?

A) Ano. Zaměřujeme se na zemědělství, ale jdeme dále, včetně všech aspektů společnosti, včetně umění, vzdělávání a zábavy, abychom lidi inspirovali ke zlepšení jejich života. Odcházíte s lepším pocitem ze světa.

My zaměstnanci na plný úvazek to udržujeme v tichosti. Nikdo nejezdí na golfovém vozíku. Nemáme zaměstnance, kteří nás sledují a dělají si poznámky. Drtivá většina prodejců vůbec netuší, kdo jsem. Raději bych to vzal takhle.

Otázka: Je to jako ten televizní pořad „Undercover Boss“.

A) Spoléháním se na strom, pouhým nasloucháním lidem, pouhým rozhovorem s nimi se můžete hodně naučit.

Q) Téměř 500 potravin je k dispozici na 300 franšízových stáncích. čemu dáváš přednost?

A) John Schumacher a Hotel New Prague podávali pravé české jídlo – knedlíky, sladké zelí. Je to jediné místo, kde jsem jedl české jídlo jako po babičce. Spousta nového jídla je letos mezinárodní. To je neuvěřitelné. Máme korejské grily a blízkovýchodní jídla. Je to všude na mapě.

Q) Jmenuje se to „Great Minnesota Together.“ Představovali jste si někdy, že nebe může být takové, radostné shledání?

A) Ano! Pokud se cítíte dobře, ano.

Q) Arcibiskup Heida loni v létě požehnal výstavišti.

A) Tohle bylo fakt super! Carmel Dyerová, majitelka australské společnosti French Fries Company, zahájila přípravu a řekla: „Věci nevypadají tak dobře. Zastavily se.“

Q) Loni v létě jste měli zavřeno kvůli COVID.

A) správný. Carmel řekl: „Potřebujeme biskupa, aby požehnal výstavišti.“ Nápad se jí líbil a arcibiskup – byl prostě úžasný, gentleman – s tím skončil. Carmel jásal. Bylo to stopu od země. Byli jsme všichni.

Prohlédl jsem si výstaviště a bezpečnostní tým Grand Stand nás opustil – asi 50, 60 lidí. Majitel ho požádal, aby řekl pár slov. Byla to ta nejlepší modlitba. Pokud jste člověk, platí to i pro vás.

Q) Jak se modlíš?

A) Nikdy se necítím oprávněn žádat o služby. Všechno je to o vděčnosti.

Otázka) Co jste se naučili o vedení z reakce na COVID?

A) Když to žijete, jste v okamžiku a děláte to, co je třeba udělat. Nakonec se ukáže, kdo skutečně jste. Když je organizace v krizi – a ukončení podnikání je krizí – je skutečně potřeba udržovat všechny ve spojení a povaha krize to vylučovala. Tohle bylo nejtěžší. Tvrdě jsme pracovali na udržení všech těch vztahů, když bylo všechno úplně zavřené.

Q) Co vás baví jako prarodiče?

A) Máte pocit, že dostáváte další objetí. Když to děláte poprvé, jste tak zaujatí dnem, že to nedokážete moc ocenit. Jako dědeček se podíváte podruhé a budete mít mnohem lepší porozumění a hlubší uznání.

Máme pět vnoučat – 13 až 4 – a od všech jsme 10 minut daleko. Vidíme je pořád. Každé dva týdny je všichni necháme spát.

Q) Co víte jistě?

A) Všechno živé je spojeno s vyšší silou. Cestou do Tarsu jsem měl chvilku na parkovišti. Tehdy jsem cítil, že všichni všude mají toto společné, naši společnou lidskost. Všichni jsme lidé a můžeme se jeden od druhého hodně naučit.

