Mobile Suit Gundam Hero Gundam Evolution vypadá jako Overwatch

Gundam vyvinul se je nová střílečka z pohledu první osoby ve vesmíru Mobile Suit Gundam. Dva týmy po šesti hráčích soutěží v arénách, když bojují o body pomocí speciálních schopností – a někdy i dokonalé schopnosti – jako populární mobilní obleky. A ano, po prvním sledování přívěsu Gundam evoluce, to opravdu vypadá Všimněte si a sledujte.

Není to jen struktura hry; Gundam evoluce Rozhodně se řídí vzorem hrdinů. Je to také rozhraní, které je téměř podobné uživatelskému rozhraní Blizzardu pro Všimněte si a sledujte (A Monitor 2). To je omluva – je to čisté rozhraní a snadno se analyzuje. Dobré věci jsou modré, špatné červené a já přesně vím, kam se podívat, abych zkontroloval své doby držení a maximální měřič výkonu.

Gundam evoluce Podle toho budete mít tři herní režimy její oficiální stránky: bod zachycení, kde týmy bojují o kontrolu nad místy na mapě; Nadvláda, kde týmy soutěží o jeden ze tří náhodně dostupných bodů; a Destruction, kde jeden tým má za úkol zničit předmět, zatímco druhý se ho snaží chránit. Zatím neexistuje žádný režim přenosu užitečného zatížení … možná chytré přiznání, že nikdo nechce být na užitečném zatížení.

Vydavatel Bandai Namco říká Gundam evoluce Po vydání na počítači se systémem Windows bude přehrávání zdarma. Japonská verze byla potvrzena, ale o západním překladu zatím není ani slovo.

Je to velký týden pro hry Gundam. Bandai Namco oznámil ve středu kteří což Super robotické války 30, série mecha anime mashup anime mashup, směřuje na Západ, kde najdete obří mechy a roboty z řady Mobile Suit Gundam, Mazinger, Getter Robo, SSSS.Gridman a dalších.