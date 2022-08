Soutěžící Mr. Gay Europe dostanou při předfinálové návštěvě kouzelnou prohlídku South Shields

Během svého pobytu ve městě navštívili The Little Haven pro občerstvení a ohromující výhled na nábřeží z ruského kola v Ocean Beach Pleasure Park.

Starosta South Tyneside Cllr Pat Hay vítá finalisty Mr. Gay Europe na radnici South Shields.

„Události, jako je tato, nám připomínají, že lidé by měli mít svobodu milovat, koho chtějí, a mít pocit, že se mohou vyjádřit bez obav z odvety. Má to být opravdová podívaná a oslava hrdosti. Všem soutěžícím přejeme jen to nejlepší finále.“

Finále Mr Gay England se vrací do Alnwick Garden již druhým rokem v řadě vedle finále MX Drag. Bude to však poprvé, kdy bude pan Gay Europe korunován v krásných zahradách.

„Bylo mi velkým potěšením přivítat soutěžící v mém rodném městě, kde to pro mě všechno začalo. Jako bývalému vítězi a současnému generálnímu řediteli pana Jaye Europe, když přišel na stůl návrh vyhlásit soutěž o nalezení mluvčího LGBTIQ+ pro Evropu.“ do Spojeného království, to byl můj první. Myslel jsem si, že bylo: „Tohle nepůjde do Londýna, přivedu tento dům zpět. Na severovýchod. A vlastním!“