Alcaraz říká, že jeho očekávání se na trávě po dosažení čtvrtfinále v Queen’s mění

To je hodně na to, že Carlos Alcaraz je na trávníku nováčkem.

Nová velká věc v mužském tenise vypadala jako doma na svěžím greenu na Queen’s Club Championships, když porazila Jiřího Liczku z České republiky 6-2, 6-3 a ve čtvrtek se dostala do čtvrtfinále.

Alcaraz, č. 2 nasazený a nejlépe nasazený hráč v západním Londýně, hraje přípravný turnaj pro Wimbledon poprvé. Ve skutečnosti je to jeho první profesionální zápas na trávě mimo All England Club, kam zamíří příští měsíc v honbě za druhým grandslamovým titulem po loňském US Open.

Alcaraz řekl, že jeho očekávání na trávníku se „změní“ vzhledem k tomu, jak nasadil Lehečka, který je na 36. místě v kariéře.

„Po tomto zápase a této úrovni si myslím, že jsem připraven dosáhnout dobrých výsledků na trávě,“ řekl Španěl.

Bekhend na kurtu zasáhl 36. Leheckou a získal tak první sadu, během níž Alcaraz nečelil žádnému brejku.

Fauly se začaly vkrádat do zápasů obou hráčů ve druhém setu – v zápase mezi nimi bylo celkem 41 nevynucených chyb – ale obrana a pokrytí sítě Alcarazem zapůsobily, když ve svém třetím zápase završil vítězství v 1 hodinu 25 minut. bod, kdy Lehecka trefil dlouhý forhend.

Alcarazovi trvalo přes dvě a půl hodiny – a tři sety obsahující dva tiebreaky – než porazil Arthura Rindercknika z Francie v prvním kole.

„Cítím se tady na trávě opravdu dobře,“ řekl Alcaraz. „Jsem šťastný, že mám zkušenosti s trávou. S vědomím, že mám tuto úroveň, jsem z toho opravdu šťastný.“

Alcaraz se příště v kvalifikaci utká s mistrem z roku 2014 Grigorem Dimitrovem. Porazil osmého nasazeného Francisca Sirondola 6-3 7-5.

Francouz Adrien Mannarino zaznamenal další velké vítězství na trávě a užíval si cestou, když vyřadil třetího nasazeného Taylora Fritze ze Spojených států 6-4, 7-6(7).

Týden po svém vítězství nad Daniilem Medveděvem minulý týden v nizozemském S-Hertogenboschi využil Mannarino své přesné první podání – 74% úspěšnost zápasu – k tomu, aby si ve čtvrtfinále připravil setkání s Alexem de Minaurem.

46. ​​nasazený Mannarino zalapal po dechu a potlesk s vítězem bez vzhledu, stejně jako ‚tweener a výstřel za jeho záda ve stejném bodě.

Fritz zachránil tři herní body v tiebreaku, ale ve čtvrtém chyboval dvakrát.

Za necelou hodinu porazil Australana De Minora Diega Schwartzmana 6-2, 6-2.

