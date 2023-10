České maloobchodní tržby v srpnu nadále klesají

Maloobchod v ČR se v srpnu meziročně propadl o 2,8 %, což je další pokles z revidovaného poklesu v předchozím měsíci o 2,1 %, když klesly tržby za potraviny a nepotravinářské zboží, údaje Českého statistického úřadu ( ČSÚ) ukázal v pátek.

Maloobchodní tržby za pohonné hmoty ve specializovaných prodejnách přitom vzrostly o 3,7 % (vs. 14,3 %) a výrazně vzrostly tržby za prodej a opravy motorových vozidel a motocyklů o 7,3 %.

Tržby za potraviny klesly o 3,2 % (vs. -4,7 % v červenci) a tržby za nepotravinářské zboží klesly o 4,1 % (vs -3,8 %).

